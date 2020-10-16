基于 SaaS 的车队管理和预测分析平台 Fleetx.io 近日宣布，获得一笔 Pre B 轮融资，金额 310 万美元，由现有的投资方新加坡 Beenext 和印度 India Quotient 提供资金。今年 2 月，这家总部位于古尔冈的初创公司完成了 280 万美元的 A 轮融资。

该公司表示，将把新的资金用于扩大印度和其他市场规模，加强技术开发与人才招聘。

Fleetx 由 Vineet Sharma、Abhay Jeet Gupta、Udbhav Rai、Parveen Kataria 和 Vishal Misra 创立，主要提供一套软件产品，帮助各种规模的车队车主利用人工智能、大数据和预测分析来预测和优化物流车队的情况和操作，帮助卖家提高物流效率和安全性，减少运输和配送成本。

公司旗下 Fleetx Pulse、Easy、Drive 和 Finance 四款旗舰产品，据称注册了 5 万辆货车和运营商，服务超过 1250 家客户。

红杉支持的 LocoNav 服务于 Fleetx 的直接竞争。

Fleetx.io 公司成立至今大约有两年半时间，本次融资是他们的第四次外部融资。

2020 年，印度的 SaaS 行业融资总额已经超过 2.5 亿美元，这些获得新资金的公司包括 Postman、Chargebee、Zeotap、Hevo Data、Squadstack 和 Fleetx。