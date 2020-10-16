10 月 15 日，文旅品牌红树林在杭州余杭区举行了项目复工仪式。杭州径山红树林度假世界作为辐射华东地区的大型康养度假目的地备受关注，2017 年即全面开工，但后因桩基质量问题而停工，直到今年 9 月底才一审裁决得以复工。记者注意到，复工后的项目名称已从杭州径山红树林度假世界变为杭州径山红树林未来城市度假村。红树林创始人张宝全谈到，未来城市度假村是红树林品牌的 4.0 模式。

在杭州径山红树林未来城市度假村的设计中，记者看到充满了未来感，包括带有无人机停机坪、机器人电梯、无人机配送系统的未来城市建筑，以及载人无人机、飞行汽车等海陆空一体的自动驾驶公园等未来设施，科幻电影中飞行汽车在摩天大厦间穿梭的画面扑面而来。

人们将体验到由机器人、无人机和无人机配供的未来餐吧酒吧，以及一键变换不同功能场景的智慧客房、自动驾驶的帐篷/房车移动酒店，以及建立在无人载人机、飞行汽车空地换乘站基础上的未来出行方式，全息投影跨时空会议的国际会展中心建成后，人们在这里将体验到真实的穿越感，身处世界各地的嘉宾可以同时共处一地，面对面娱乐或会议。其他度假康养设施，还有 30 个餐吧酒吧、40 个大小剧院及 1+X 影厅、今日艺术汇、今日 X 书屋、数字未来美术馆、儿童探险王国、时尚风情街、国际免税品展示预定店等。

随着智能制造和 5G 物联网技术的日益成熟，智能产品从测试到实景应用迅速发展，城市面貌和社会生活在改变，也催促着商业创新。红树林于 10 年前进军度假康养目的地，创造了将酒店、时尚、艺术、商业、会展、康养内容融的 3.0 红树林度假世界模式。

红树林创始人张宝全说：“4.0 红树林模式来源于占地 27 平方公里的广东茂名红树林超前设计，即将未来 30 年后的城市场景及人们的生活方式作为核心内容，通过北斗卫星及 5G 移动物联网建立的 ‘数字孪生城市’，为无人载人机、个人飞行器、飞行汽车、机器人、自动驾驶的房车、船屋等，提供厘米级精度的自动导航及海、陆、空全场景运用，既是未来城市度假村，也更是 5G 移动物联网时代海、陆、空自动驾驶及人工智能的全产业链开发试验区。” 此次升级的杭州径山红树林度假村系中国首个开工建设的 4.0 红树林未来城市度假村。其后成都、黄山、重庆武隆等红树林度假世界、康养小镇均将升级为 4.0 未来城市度假村。