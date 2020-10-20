捷豹路虎正在与 ECONYL 尼龙合作开发由海洋和垃圾填埋场肥料制成的高质量内饰。下一代 Jaguar 和 Land Rover 车型将采用由回收工业塑料制成的 ECONYL 纤维制成的地垫和装饰件，服装制造商生产的面料残料，农业生产的渔网以及在海洋中被丢弃的被称为 “鬼网” 的那些材料。