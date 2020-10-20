奔驰将基于定制开发的架构，在豪华和行政级市场推出新一代电动汽车，该架构在各个方面均可扩展，可在各种车型系列中使用。轴距和履带以及所有其他系统组件，尤其是电池，由于采用模块化设计，因此可变性好。奔驰对车辆概念进行了优化，以满足面向未来的电池电动模型系列的所有需求。这种车辆结构使制造从轿车到大型 SUV 的梅赛德斯·奔驰电动汽车成为可能。