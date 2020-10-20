总部位于孟加拉国首都达卡的 ShopUp 日前宣布，在红杉印度和 Flourish Ventures 共同领投的一轮融资中，获得 2250 万美元注资。Veon Ventures、Speedinvest 和 Lonsdale Capital 也参与跟投。成立四年以来，ShopUp 已经获得了总额约 2800 万美元的投资。

ShopUp 帮助街边小店直接与供货商对接，并提供配送支持，以及小店最看重的周转资金。电子商务在孟加拉国仍处于萌芽阶段，目前，ShopUp 无意成为孟加拉国的淘宝或者亚马逊。

与邻国印度一样，孟加拉国 95% 以上的零售都是通过街边的小商店完成的。该国大约有 450 万家小商店，其中绝大多数都没有接入网络。通常这些店铺都是单打独斗，很难获得优惠的商品批发价，同时他们都急需周转资金。

该公司表示，今年 4 月至 8 月期间，ShopUp 平台上每周实现交易的商店数量增长了 8.5 倍。疫情让更多的商店了解 ShopUp，将业务搬上网络，使用 ShopUp 的配送服务。

今年早些时候，ShopUp 在印度班加罗尔开设办公室，在印度招聘技术人才。印度电商平台 Voonik 今年与 ShopUp 合并，其两位联合创始人都加入了这家孟加拉国创业公司。ShopUp 表示将在印度雇佣更多的工程师人才。

对于红杉印度和 Flourish Ventures 来说，这是他们在孟加拉国创业圈的第一笔投资。