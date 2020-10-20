日前，Sonos 发布了 Sonos Arc 这款家庭智能音响。

Sonos Arc 即将于 2020 年 10 月 20 日 0 点在 Sonos 天猫、京东旗舰店预售，原价 7980 元。

支持杜比全景声，软硬结合打造超凡音效

Sonos Arc 的一大亮点，是对杜比全景声（Dolby Atmos®）的全面支持。杜比全景声突破了传统的 5.1、7.1 声道概念，能够结合影片内容，呈现出动态的声音效果，更真实的营造出由远及近的音效。

在支持杜比全景声的同时，Sonos Arc 更是 Sonos 首款支持 HDMI 2.1 eARC 的音响产品。传统电视会先对音频信号进行压缩，然后再通过 HDMI 连接线进行传输。如今装备了全新 eARC 技术的新产品可以通过 HDMI 连接线传输原始的全解析度音频信号，并在不影响性能的情况下再现最佳声音。在 eARC 传输下，Sonos Arc 能以更高的带宽和速度从电视中接收高质量的音频，从而为用户展现更完美的音效。

作为 Sonos 家庭影音系列的旗舰新品，Arc 在软硬件方面全面升级。Sonos Arc 的声学架构配备了 11 个经过特殊调校的 D 类数字放大器，其中，8 个椭圆形低音扬声器，确保丰富的低音，并忠实重现中音及人声，3 个角度精确的丝膜半球顶高音扬声器，提供干净通透的高频及水晶般清晰的对白。除此之外，Arc 还拥有四个远场麦克风组成的阵列，使用高级波束成形和多通道回声消除功能。

此外，用户可以通过 Sonos APP 对 Arc 的音效进行自定义调整，语音增强功能可让人声更加清晰，更好地传递角色情绪，而夜间模式可以自动弱化影片中巨大的爆炸声等，即便是深夜看片也没有 “扰民之忧”。

极致调音，把客厅变成音乐厅

Arc 由 Sonos 与公司音响顾问委员会的奥斯卡获奖音响工程师合作开发，实现不负内容创作者期望的音响效果。作为 Sonos 技术最复杂的产品之一，Arc 可基于 Sonos 软件系统，针对播放的内容（如电影、音乐或播客）和形式（如立体声、杜比 5.1 或杜比全景声），来实现对其声音配置文件的调整，以达到最佳的聆听体验，即产品所运用的技术可自动适应屏幕内容，从而营造出令人惊叹且身临其境的体验，使内容表现栩栩如生。

Sonos Arc 在用户 +/-60º 的位置配备了一对阵列来照顾到左/中/右声道，并在 +/-90º 位置配备了另外一组阵列来构成环绕声道，以此在空间上将环绕声道与前置声道区分开来，并利用侧面发声阵列来使向上声道的直达声音发生延迟，从而营造出更具弥漫效果的声场，并利用每个低音扬声器的相位（控制产生声波的时间）来增强或消除左侧或右侧的声能，引导声音在不同表面的墙壁间反射。因此，一台 Sonos Arc 就能构建一个 5.0.2 音响系统，而如果用户选择扩展音响配置、添加 Sub 低音炮，那么 Arc 会将低频声传送到 Sub 低音炮，并让自身的扬声器更多用于产生中频声和高频声，带给用户 5.1.2 的音响系统。

同时，Sonos 致力于根据 Arc 的不同安装及使用环境，为用户带来专属的调音体验。一方面，如果传感器检测到 Arc 已安装，就会智能化自动调节均衡器，以减弱由于靠近墙壁等情况而产生的低音回声。另一方面，用户可以通过 Sonos 升级版的 Trueplay 自适应调音技术，根据空间调整声学特性并实现极具沉浸感的空间环绕音，智能调节修正音效，减弱低音共振，使声音与环境达到巧妙的融合。

简单易用，家庭影音从未如此简单

作为致力于带给用户卓越体验的旗舰产品，Sonos Arc 致力于将产品的易用性做到极致。在安装时，区别于传统音响的复杂布线，Sonos Arc 仅需要一根数据线，即可通过 HDMI eARC 或 ARC 轻松连接，便捷安装。在使用时，用户可以通过多种方式控制 Arc，包括使用全新 Sonos APP、现有电视遥控器和 Apple AirPlay 2 等，几乎无需任何学习成本。

和其他 Sonos 产品一样，简单易用的无线连接也是 Arc 的一大特性，Sonos Arc 可与 Sonos 的其他产品，如 Sonos Sub、Play:5、One SL 等产品，轻松灵活地实现系统化，满足用户的家庭影音升级需求，免去繁杂布线对家居环境影响的同时，带来简单易用且体验出众的家庭影音体验。

优雅设计，家居还可以更时尚

Sonos 时尚简洁的设计风格 Arc 上发挥的淋漓尽致，修长的外形一体成型，无缝的曲面设计让 Arc 能优雅的融入各种家居风格，简洁的工业设计风让 Arc 与家居环境蔚然一体。

为打造 Arc 的优雅设计，Sonos 开发了一种全新的制造技术来生产格栅，包括热成型和 CNC 钻孔等，即满足严格的音频测试要求，同时实现时尚的外观和体验。在 Arc 一体成型的产品格栅上有超过 76000 个小孔，完美的工业设计让 Arc 在各个角度都能拥有完美音效，使得 Arc 的全方位声场和艺术级设计能够满足每个家庭成员的个人体验。

2020 年一场突如其来的新冠疫情改变了人们的生活方式，大量的居家生活让大家更加注重居家的影音享受。Sonos 致力于以持续创新为用户提供更优质的产品，Arc 延续了 Sonos 优秀的声音基因，为用户带来更优质的家庭影音体验，以全场景的使用优势和对顶尖音频技术的全面支持，让用户在家庭生活中能享受更优美的音乐、更还原的声音细节、更清晰的对话和和震撼人心的低音，使客厅成为每个用户的私享影音室。