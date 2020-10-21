近日，BSAI（Business Scenario AI，即商业场景 AI）公司九章数据宣布完成数千万元 Pre-A 轮融资，本轮融资由原子创投领投，上轮投资人信天创投、星汉资本跟投。

据悉，本轮融资将主要用于核心产品的升级迭代和垂直行业的深度服务，持续推动酒店、零售、地产三大支柱行业龙头企业的数字化转型之路。

九章数据是一家以中台+AI 自研类产品为基础的产业互联网技术赋能企业，专注于大数据分析及应用，数字化应用。同时也是具有企业数据应用建模服务能力的产品互联网科技公司。该公司以核心团队多年专业技术背景为积累，聚焦在零售、酒店及地产等行业，致力成为实体企业数字化及大数据技术合伙人，助力客户巩固自身竞争优势，提升业务洞察力，提高管理决策力。

九章数据目前已与酒店、零售和地产三大行业头部客户达成深度合作，并实现商业化场景落地应用。以酒店行业为例，九章数据与全球排名第二的酒店集团锦江国际旗下麗枫、非繁·城品等多家连锁品牌达成合作，针对竞争激烈、人员流动频繁、门店管理难以标准化、运营效率不高等行业和业务痛点，以定价为核心切入口，研发基于酒店场景的 BSAI：“九章天眼”。

“九章天眼” 利用流量数据、事件数据、实时竞价圈价格变动等作为酒店房间定价的关键参考依据，从房型、渠道、细分市场等不同维度分析及预测，实现平均房价、出租率和收入的效益最大化，构建以数据驱动、适用全行业的酒店房间智能定价模型，从根本上改善酒店行业流动性高、标准化程度和运营效率低等问题，实现经营智能化。

目前，“九章天眼” 已实现 1000 多家酒店的成功部署，预计年底将超过 5000 家。

零售行业方面，九章数据与保健及美妆零售商屈臣氏达成战略合作，自研的线下零售 BSAI 数据银行产品 “九章智捷” 一期已通过验收并完成本地化部署。

针对移动时代品牌零售企业亟须丰富客户洞察维度，以提高营销精准性等痛点，“九章智捷” 在屈臣氏内网环境打通线上、线下不同渠道沉淀的数据孤岛，一方面真实还原关系流转和消费链路，实现品牌对消费者的全景式洞察和全域运营能力的提升；另一方面，融合品牌私域数据与零售场公域数据，通过不同标签模型的有机组合圈选人群，助力精准营销，帮助品牌实现用户规模和业务双增长。

今年，“九章智捷” 预计将携手屈臣氏 4300 家门店，为 6500 多万名会员提供精细化、人性化的全域洞察和运营服务。

地产行业方面，九章数据已与头部企业碧桂园、万科、旭辉等达成合作并落地施行。其地产 BSAI 针对多业态、多业务数据却难以聚力，营销转化率偏低等问题，打通、建立集团全渠道、全业务线会员忠诚度统一运维体系，在数据资产化的基础上围绕用户生命周期模型，生成、分析客户标签和画像，实现全渠道、全周期个性化运营。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。