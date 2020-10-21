一站式视频技术服务商百家云今日正式宣布，在 2020 年三季度完成 1.78 亿元 B 轮融资的基础上，又于近期完成了 9300 万元 B+ 轮融资。本轮融资由达晨财智领投，老股东金浦投资、邦盛资本、青蓝资本跟投。

百家云成立于 2017 年，是一家拥有音视频核心技术和知识产权的国家级高新技术企业，主要给以教育机构为主的客户提供一站式视频 SaaS 服务。主要产品包括大小班直播课、云点播、双师课堂、网校、企业直播、企业内训、视频会议等，此外近年以来百家云还在社群营销、视频 AI 识别、智慧课堂、大数据处理等方面展开布局。

团队方面，百家云核心成员多来自于 Google、微软、百度、搜狐等国内外团队。当前百家云已经在华北、华东、华中、华南、东北等地建立了分公司、研发中心及办事处，员工超过 350 人，其中技术人员占比半数以上，有着完整的产品设计、测试、技术研发团队。

现阶段，百家云已与包括华图教育、朴新教育、学大教育、精锐教育在内的数千家教育企业达成合作，服务用户量超过 2 亿人次；并与山东大学、四川大学、中国传媒大学等国内高校成功合作，为高校搭建在线课程平台提供软硬件支持；同时还与多家金融、医疗、IT 企业、政府机关单位达成长期合作。

百家云创始人兼 CEO 李钢江表示，完成这两轮融资后，百家云将扩大销售网络、加大研发投入，尤其是在视频技术和人工智能等领域将加大人才的招聘。同时，百家云将继续坚持多元化经营战略，通过自主创新和兼并收购等方式，扩大产品边界，保持企业规模快速增长。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。