IDC 最新发布的《全球自动驾驶汽车预测报告（2020-2024）》数据显示，2024 年全球 L1-L5 级自动驾驶汽车（自动驾驶汽车按照自动化程度的高低分为五级，分别为：L1 级部分驾驶辅助、L2 级组合驾驶辅助、L3 级有条件自动驾驶，L4 级高度自动驾驶、L5 级完全自动驾驶）出货量预计将达到约 5425 万辆，2020 至 2024 年的年均复合增长率（CAGR）达到 18.3%；L1 和 L2 级自动驾驶在 2024 年的市场份额预计分别为 64.4% 和 34.0%。IDC 认为，尽管目前 L3-L5 级自动驾驶技术的应用具有开拓性意义，L1-L2 级自动驾驶将依然是未来 5 年内带动全球自动驾驶汽车出货量增长的最大细分市场。

市场预测

IDC 对 L1-L5 级自动驾驶汽车全球市场在 2020-2024 年的发展预测如下：

L1 级：L1 级自动驾驶以基础的驾驶辅助功能为主（如定速巡航），目前在全球范围内已得到一定普及，未来市场渗透率将进一步增加，预计 2024 年出货量达到约 3495 万辆，2020 至 2024 年的 CAGR 为 16.9%； L2 级：L2 级自动驾驶包含一系列高级的驾驶辅助功能，以智能主动安全功能为主，包括 ACC 自适应巡航、LKAS 车道保持辅助、AEB 自动刹车辅助、全自动泊车等。目前 L2 级自动驾驶发展迅速，尤其在中国的私人用车市场已得到较快普及，随着汽车产品的升级、技术成本的下降以及消费者需求的上升，未来市场渗透率将持续增长，预计 2024 年出货量达到约 1843 万辆，2020 至 2024 年的 CAGR 为 19.8%； L3 级：L3 级自动驾驶系统可在有限制的条件下负责主要的动态驾驶任务，驾驶员只需在系统发出接管请求时及时进行接管。目前 L3 级自动驾驶在私人用车市场尚未得到普及，但已有国家开始为 L3 级自动驾驶提供政策性规范和支持（如日本），预计 2023 年以后可实现一定增长，2024 年出货量达到约 69 万辆，2020 至 2024 年的 CAGR 为 132.5%； L4 级：L4 级自动驾驶系统可在有限制的条件下自动执行全部动态驾驶任务，目前主要应用于公共性或商业性的自动驾驶出租车及共享车服务，在私人用车市场基本未得到应用，应用场景较为有限，预计未来 5 年内仍将主要在公共或商业领域进行小规模、有限制的应用，2024 年出货量达到约 17 万辆，2020 至 2024 年的 CAGR 为 111.5%； L5 级：L5 级自动驾驶系统可替代驾驶员自动执行全部动态驾驶任务，实现完全的自动驾驶，目前在市场上尚未得到应用，IDC 预计未来 5 年内市场将维持现状。

市场分析

IDC 认为，全球自动驾驶汽车市场在 2020-2024 年保持增长的驱动因素主要来自三个方面：

半导体技术的提升与成本的下降：随着半导体制造商不断加大与车内装置相关领域的硬件投入（如 CPU 与 GPU 等），逐步累积的规模效将有益于生产成本的降低。车内系统运算能力的提升将支持 L2（尤其是 L2.5）、L3、L4 级自动驾驶技术的更广泛应用。 汽车产品升级换代对安全性的侧重：受到市场差异化竞争和产品力提升等方面的压力，汽车厂商在未来的产品更新周期将继续增加在驾驶辅助系统（ADAS）方面的投入，以提升车辆的安全性能。更先进的驾驶辅助系统在市场的推广将继续带动 L1 和 L2 级（包括 L2.5 级）自动驾驶汽车的出货量，同时为 L3 和 L4 级自动驾驶技术的供应商和生产商注入信心。 市场成熟度和消费者需求的提升：汽车产业生态圈对自动驾驶技术的宣传强化以及消费者对驾驶辅助系统的使用和熟悉将促进自动驾驶市场日趋成熟，消费者需求也将逐步提升。

在关注自动驾驶汽车市场未来发展驱动因素的同时，相对的抑制因素也不容忽视。IDC 认为，抑制全球自动驾驶汽车市场发展的因素主要如下：

新冠肺炎疫情对汽车产业供应链和消费者需求的影响：新冠肺炎疫情预计将在未来的 12-24 个月内继续影响全球汽车产业供应链，导致全球范围内汽车厂商产能下降。同时，消费者的经济状况也将受到影响，购车需求下降。供给与需求的下降将会减少未来 12-24 个月内的全球汽车出货量。 政策法规仍处于初级阶段：L3 和 L4 级自动驾驶技术的安全应用需要各级政府部门制定全新的或更完善的政策法规来进行保障，然而未来 5 年内，全球经济形势的不确定性以及国际竞争格局的变化将使各国放缓对自动驾驶监管政策的探讨，政策法规的缺失或不完善将限制厂商推广更高级的自动驾驶服务，同时影响消费者对自动驾驶技术的接受度和信任度。 自动驾驶技术的溢价下降：随着自动驾驶技术的发展和应用，相关的硬件和软件成本将不断下降，汽车厂商在产品中加载自动驾驶技术所获得的溢价将降低，从而面临如何平衡成本投入与溢价空间的问题，这将在一定程度上抑制厂商在自动驾驶方面的大规模产品投入。

IDC 认为，与全球市场相比，中国自动驾驶汽车市场在未来 5 年的发展将更为乐观：

在经济形势方面，中国对新冠肺炎疫情的有效防控使得中国经济快速恢复活力，中国汽车产业的产能和销量均已实现反弹，预计疫情对中国自动驾驶汽车市场的影响力度和时长将远低于对国际市场的冲击； 在技术供给方面，近年来自主汽车厂商为了打造高性价比的产品和实现竞争的差异化，在可达 L2 级自动驾驶的主动安全配置方面进行了大量投入，随着汽车产品周期的更新，预计未来的投入将继续加大； 在消费需求方面，随着智能网联和 L2 级自动驾驶技术在中国市场的日趋成熟，消费者的使用率和熟悉度也将提升，预计中国消费者对自动驾驶将有更高的接受度； 在政策规范方面，国家和地方已有相关规定出台，如工信部 2020 年 3 月推出的《汽车驾驶自动化分级》对自动驾驶各级别的技术要求进行了明确划分；北京市 2019 年 12 月发布的《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则（试行）》对自动驾驶载人和载物测试的条件进行了详细要求。

综上所述，IDC 认为，短期内 L1-L2 级自动驾驶仍将占据市场主流，而高级别自动驾驶则具有长期发展潜力。厂商对高级别自动驾驶商业化应用的探索和测试能够积累数据信息和占据先发优势，并且能够为未来实现真正的无人驾驶积累宝贵的行业经验。同时，中国有利的经济、市场和政策环境也将为国内的自动驾驶发展提供助力。