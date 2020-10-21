8 月底动点出海曾报道过印度社交开店工具 Dukaan 即将完成种子轮融资，将近两个月之后，终于得到了官宣。

本轮融资确认由经纬印度和光速印度联合领投，一些天使投资人也参与了跟投，包括 Network18 和 Viacom18 的创始人兼首席执行官 Haresh Chawla、Product Hunt 创始人 Ryan Hoover、Jupiter 创始人 Jitendra Gupta、Razorpay 创始人 Shashank Kumar、Freecharge 创始人 Sandeep Tandon、Bewakoof.com 创始人 Prabhkiran Singh 和 Cred 创始人 Kunal Shah。

Dukaan 由 Suumit Shah、Subhash Choudhary、Kaustub Pandey 和 Anurag Meena 于 2020 年创立。Dukaan 称可以让没有任何编程技能的小商户用 30 秒的时间建好一个网店，然后在 WhatsApp 等社交平台上展示产品和库存数。

新冠疫情爆发以来，该公司表示使用其平台的商家数量激增，目前印度已经有超过 270 万客户。

Dukaan 计划覆盖印度 6000 万的中小商户，涉及图书、消费品、杂货、时尚、电子和专业服务等类别。

该公司宣称，在过去的三个月里，Dukaan 已经帮助商家收到了超过 60 万份订单，产生了超过 1 亿卢比（1360 万美元）的商品总值。

该公司表示，有了新的资本，它计划继续扩大跨地域的业务，并加强其产品套件。