近日，次世文化宣布已获得顺为资本数百万美元 Pre-A 轮投资，本轮融资将主要用于虚拟娱乐形象和数字人产品开发以及运营相关业务。

次世文化成立于 2017 年初，致力于打造泛娱乐跨次元领域的头部 IP 及内容。

次世文化在 2018 年推出了国内首部动画加真人结合的跨次元迷你剧《戏隐江湖》，此剧在爱奇艺一上线就引起业内外人士的广泛讨论。而与明星迪丽热巴、黄子韬合作分别打造二人的虚拟形象 “迪丽冷巴” 和 “韬斯曼”，则开创了明星和个人虚拟 IP 联动的行业标杆案例，共计全网流量超 20 亿，合作品牌及平台近 20 家。

今年推出原创国风虚拟 KOL “翎-LING”，以超写实的画风和具有中国特色的审美形象在一众虚拟 KOL 中脱颖而出，目前翎已和 VOGUE、特斯拉、奈雪的茶等品牌展开合作。

另一位虚拟 DJ“Purple” 也在近期亮相，未来将聚焦于电子音乐、潮流文化及科技融合领域，出现在包括音乐综艺、音乐节及 Club 等更多跨端舞台上，并且 Purple 已经与包括 Owhat、Wonderland 新视线杂志等签署了战略合作。

据次世文化创始人陈燕透露，与另外几位头部艺人的虚拟形象及跨界合作项目也将在近期逐一出现在大众面前。而原创虚拟人 IP 方面也会有 2-3 个极具竞争力的新产品上线。

陈燕表示：“次世文化是一家泛娱乐基因属性的公司，因此在虚拟人赛道，我们也要做自己最擅长的事情。就现阶段来说，我们希望用次世优势的娱乐创意、审美、内容及运营能力，打造更多大众市场接受并且具有行业标杆位置的头部虚拟娱乐 IP，同时期待与行业中最顶尖的科技公司合作，打造更具门槛及引领未来的数字人产品。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。