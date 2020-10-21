10 月 21 日上午，孵化于中国科学院自动化研究所的国家高新技术企业——中科搏锐，亮相第 “83 届中国国际医疗器械博览会 (CMEF2020)” 主舞台，携无创脑血氧监护仪和无线式脑血氧监护头带两款主打产品，并成功举办 “无线束缚·无限关爱” 无创脑血氧监测专题活动，上海交通大学附属胸科医院麻醉科吴镜湘主任、中科搏锐董事长张鑫博士等专家领导出席。

作为新冠疫情发生以来，首个世界级别的医疗器械展，本届博览会为期四天，集中了前所未有的关注度。此次中科搏锐专题活动，除探讨了无创脑血氧监测在麻醉科的应用外还加入了现场脑血氧监测体验环节。有不少观众现场体验了该款无线式脑血氧监测头带，并感受随时随地监测脑血氧的便利。

据了解，此次中科搏锐带来的无创脑血氧监护仪，已于今年 7 月取得 “医疗器械注册证”，主要应用于麻醉科与重症监护室，可以同时实现左右侧脑血氧，躯干或四肢组织血氧还有脉搏血氧的实时监测。在疫情期间，重症监护室可以使用这一设备配合 ECMO 进行应用，同时监测病人脑部血氧、外周组织血氧，可及时发现患者是否存在不同部位组织的缺血缺氧。中科搏锐无创脑血氧监测设备整体操作简便、无辐射；在重症监护病房及转运途中的使用优势明显，亦可广泛应用在神经外科、重症医学、康复、新生儿科、外周组织氧供情况、心脏外科、胸外科手术、高原医学等。

出席活动的上海交通大学附属胸科医院麻醉科吴镜湘主任在发言中表示，在包括主动脉弓手术、心脏手术、胸外科手术、开颅手术、颈动脉内膜切除术等在内的多项手术中，脑缺氧的发生概率都触目惊心。要想减少围术期脑损伤的风险，就要合理的进行麻醉管理。脑氧饱和度监测作为常用的脑灌注监测方式之一，在其绝对值或相对值降低时采取改善脑氧含量的措施，能够减少术后神经系统并发症。

同时，他强调，实施 NIRS 无创脑血氧监测对预防心血管手术患者围手术期神经损伤是必不可少的。且经过如日本等国家的市场验证，应用 NIRS 脑血氧饱和度监测已得到广泛认可。吴主任还详细阐述了试用中科搏锐无创脑血氧监护仪的情况，和在病患术后转运过程中进行脑血氧监测的重要性和无线穿戴式设计带来的便利性。

随后，中科搏锐董事长张鑫博士，补充了无线脑血氧监测设备在特殊场景的应用：如无线式脑血氧监测头带还可以用于高原人群的脑血氧监测；在航空领域，它能够服务于飞行员状态监测，可以反映在离心机加速时，飞行员有没有出现急性颅内血氧值下降，方便飞行员调整训练方案。

张鑫博士表示 “与之前相比，两款脑血氧监测设备，在性能及用户体验方面均有较大提升。比如超强的抗电磁干扰能力，多位点、6 通道信息采集，参数国际化等”。

据了解，在过去年里，该产品可谓经历了最严格的临床试验标准。临床研究通过调整健康成年志愿者吸入氧浓度（FIO2），得到一系列血氧饱和度稳定阶段，设备目前与国际金标准误差<2%。除此以外，中科搏锐研发团队具备持续开发的能力，公司目前已和包括科研院所、头部医疗机构、上市公司等已展开合作。

另外，在临床上，张鑫博士称希望通过无创脑血氧监护仪对脑血氧饱和度的实时监测，能够做到减少术后认知功能障碍和相关的神经损伤的发生；降低重要脏器并发症的发生率、病死率，缩短住院时间、气管插管和重症监护病房的停留时间。

最后，张鑫博士表示，作为孵化于中科院自动化所的企业，中科搏锐核心团队此前曾参与了数千万元的国家项目，拥有一支专业的研发队伍，公司秉持 “以脑为中心” 的研发理念，将逐步打造脑部灌注监护产品、脑部意识评价与训练、脑部功能活动评估与调控等脑部诊疗的系列产品，致力于成为脑科学全领域解决方案提供者。