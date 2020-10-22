随着购物季的来临，印度信实工业（Reliance Industries）旗下的电商平台 JioMart 开始提供电子产品。凭借着强大的资本背景，JioMart 推出不到一年时间，已经成为印度规模最大的在线杂货销售平台，而公司也希望凭借着这股势头进入电子产品领域。

目前印度人购买电子产品习惯使用的在线平台是亚马逊和 Flipkart，不过 JioMart 的业务也会很快推广到印度全境。目前 JioMart 电子产品频道提供小米米家、三星、苹果和索尼等大品牌的各类电子消费品，从蓝牙耳机和扬声器，到厨房电器、小家电、个人护理产品等。

印度《经济时报》称，未来一周 JioMart 就将上线智能手机、平板、电视机和笔记本电脑等产品。

根据数据分析商 Sensor Tower 的报告，JioMart 在推出三个月内通过每天处理超过 60 万笔交易，确立了自己印度最大的电子杂货商的地位。它也是 8 月份印度下载量最大的三个购物应用之一。

Flipkart 和亚马逊将面临 JioMart 的激烈竞争，这让本身就依靠折扣获客的电子产品电商，极有可能被迫掀起一场更加激烈的价格战。

除了杂货和电子产品，JioMart 此前已经宣布进军时尚、药品和健保领域。

从本财年开始，Reliance 就一直在加大面向消费者的电商投入。在成为电子杂货领域的领导者之后，该平台也一直在测试定期配送等新功能。