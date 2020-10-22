中国电信发布了 2020 年前三季度主要财务及运营数据。今年首三季度，其经营收入为人民币 2926.14 亿元，比去年同期上升 3.5%；其中服务收入为人民币 2808.68 亿元，比去年同期上升 3.5%。股东应占利润为人民币 187.06 亿元，比去年同期上升 1.7%。

截至 9 月底，中国电信的移动用户达到 3.49 亿户，净增 1378 万户，其中 5G 套餐用户数达到 6480 万户，净增 6019 万户；平均每月每户移动服务收入（ARPU）为人民币 44.4 元，降幅持续收窄。

截至 9 月底，中国电信有线宽带用户约 1.57 亿户，净增 362 万户，宽带接入收入增幅逐步回升，天翼高清和智家应用及服务收入保持快速增长，宽带接入 ARPU 降幅较上半年进一步收窄，宽带综合 ARPU 为人民币 44.1 元，同比增长 2.1%。

2020 年前三季度，中国电信产业数字化收入约为人民币 634.36 亿元，同比增长 6.9%，其中 IDC 收入达到人民币 215.84 亿元。该公司加快推进 “网是基础、云为核心、网随云动、云网一体” 的云网融合战略，全网云业务收入约为人民币 80.46 亿元，保持快速增长，规模进一步提升。