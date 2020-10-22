中国电信美的今日签订战略合作框架协议。根据协议，双方将在智慧家庭和 5G 智能制造领域展开合作，共同拓展家庭市场，引领 5G 工业互联网发展。未来双方还将在项目、产品、渠道等多个领域展开深入合作。

战略合作开启后，双方将共同推进美的旗下美的、布谷两个品牌的部分产品和内容服务可通过双云、云云接入中国电信平台。美的结合中国电信 “5G+光宽+WiFi 6” 家庭千兆网络以及无感配网协议，不仅可以增加双方家庭用户覆盖率，提升用户智能产品激活体验，还将为美的、布谷等美的旗下品牌用户提供更智能、更贴心、更便利的智慧家庭服务。

此外，双方还将发挥资源优势，共享中国电信智家平台和美的美居平台的数据资源，持续推进定制合作，同时后续也将探索美的智能终端与中国电信渠道合作模式。

除了智慧家居生态合作以外，中国电信与美的还将在 5G 领域展开合作，针对智能制造、工业园区管理等场景探索并联合推动 5G 智能制造行业标准。

合作初期，双方在 5G 智能制造领域的合作具体包括：利用 5G 技术对机器、零部件、控制系统、信息系统、产品以及人之间进行网络互联，实现从单个机器到生产线、车间乃至整个工厂的智能决策和动态优化。