10 月 22 日，由上海市经济和信息化委员会、上海市静安区人民政府、上海市大数据中心指导，上海市北高新（集团）有限公司主办，上海市北高新股份有限公司、机器之心 (上海) 科技有限公司承办的 2020 上海静安国际大数据论坛在上海市静安区市北高新商务中心隆重举行。中共静安区委书记于勇，中国金融四十人论坛学术顾问、复旦大学特聘教授黄奇帆，中共静安区委副书记、区长王华，中科院院士、中科院上海分院院长王建宇，静安区委常委、副区长刘燮，静安区副区长张军，上海现代服务业联合会副会长兼秘书长李关德，上海现代服务业联合会商务服务专委会主任姜耀中，腾讯公司副总裁郑浩剑，TCL 实业副总裁何军，华为应用平台副总裁彭斌，上海大数据联盟秘书长、上海超级计算中心主任周曦民，上海市大数据中心党委副书记邵军，复旦大学数字与移动治理实验室主任、国际关系与公共事务学院教授郑磊，上海万向区块链股份公司董事长肖风，以及主办方代表市北高新集团党委书记、董事长罗岚、大数据人工智能区块链签约项目企业和机构负责人以及来自政府、高校、科研机构和产业界人士共同出席本次论坛。

聚焦新基建，发力新未来

当前，“新基建” 正在成为国内经济增长新引擎和产业界热门概念。今年 3 月，中央政治局常务委员会召开会议提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度，更是为 “新基建” 按下快进键。

静安，作为上海建设国家大数据综合试验区的重要功能枢纽和产业发展集聚区，在新基建的规划布局上有着天然的优势。

顶层部署，助推数智产业升级

中共静安区委书记于勇在致辞中表示，静安作为上海这座国际大都市改革开放的重要窗口和创新发展的前沿阵地，近年来始终坚持把发展大数据产业作为优先战略选择，主动对接服务上海 “国家大数据综合试验区” 建设。目前静安已集聚近 400 家大数据领域核心企业，成为上海数据资源最丰富、大数据企业最集中、大数据应用场景最广泛的 “数智” 经济新高地。

工信部信息技术发展司副司长杨宇燕进行现场视频致辞，她指出，把握大数据发展的重大战略机遇，要着重关注四个方面：一是推动数字产业化，持续提升大数据各相关产品服务的供给能力；二是加快产业数字化，加快制造业数字化转型；三是优化产业生态，引导数据要素市场化配置；四是深化合作，充分利用好现有的国际的多边双边合作机制。

作为本次大会的主办方，市北高新园区是首个「上海市大数据产业基地」和静安对接上海全球科创中心建设的核心承载区。五年来，市北高新园区找准产业风口，利用自身优势，积极围绕大数据特色产业发力，大数据、人工智能相关企业经历了从无到有的高速集聚发展，展现出了园区良好的经济密度与丰富的产业集群。目前以上海市大数据中心为代表的一批重要专业机构以及 330 多家大数据企业纷纷落户在市北高新园区，园区已基本形成了产业基地、交易机构、发展联盟、研究中心以及产业基金 “五位一体” 的全产业链式协同发展的新生态。

签约+发布，合聚静安新业态

在本届论坛上，静安区政府先后与 [上海市静安区推进城市数字平台及新型智慧城市建设、智慧园区智能应用试点项目] 等 15 个大数据人工智能区块链重大项目签约，多个项目落地静安，为新一轮大数据产业发展注入了新动力，进一步推动了静安大数据产业的集聚和升级。

值得一提的是，在论坛的主题推介环节，中共静安区委副书记、区长，市北高新园区管委会主任王华向与会嘉宾做上海国际大数据综合试验区全球推介。他介绍说，上海市大数据产业目前已形成以静安为核心引领的 “1 中心+4 基地” 发展格局，这凭借的正是市北高新园区在大数据领域良好的发展势头，依靠的正是数据资源层、应用层、技术层、支撑层的相辅相成与百花齐放。

此外，论坛上还首次发布了《长三角政府数据开放一体化报告》和《数据上海·智启未来：上海大数据产业全纪录》纪录片。复旦大学数字与移动治理实验室主任、国际关系与公共事务学院教授郑磊带来报告解读；纪录片面向全球展现上海大数据建设的历程和成绩。

业界大咖论道，为新基建、新要素赋能

在主论坛上，中国金融四十人论坛学术顾问、复旦大学特聘教授黄奇帆，中科院院士、中科院上海分院院长王建宇，香港浸会大学副校长、英国皇家工程院院士、欧洲科学院院士、CAAI 名誉副理事长郭毅可，腾讯公司副总裁郑浩剑，TCL 实业副总裁何军，华为应用平台副总裁彭斌等重磅嘉宾就 “新基建·新要素·新未来” 这一主题带来了重磅分享。

黄奇帆就新基建这一核心议题带来了精彩演讲。同时他表示，非常期望静安区在新基建方面取得头牌效应，也非常期望中国产业互联网的独角兽能在上海诞生，上海产业互联网的独角兽能在静安诞生。

郭毅可、郑浩剑、何军、王建宇、彭斌等重磅嘉宾深入探讨了人工智能未来方向、数字化时代推动社会发展工具、数字化基建、激光通信、区块链等前沿话题。业界大咖齐聚静安，分享大数据产业发展经验，为数字新基建、数字新要素发展赋能。

1+3合力，多角度共议新基建、新要素之声

本届论坛设置了一场「新基建·新要素·新未来」主论坛和「医疗大数据与区块链论坛」、「数据新要素与长三角一体化论坛」、「数据治理与实践」三场分论坛。静安区委常委、副区长刘燮，静安区副区长张军出席并致辞。

一场主论坛，三场分论坛，共带来 34 场主旨演讲。角度不同，内核相通，在今年的论坛上，嘉宾聚焦数字新基建、数据新要素、医疗大数据与区块链、数据新要素和长三角一体化、数据治理等前沿科技领域，分享应用成果和先进经验，为大数据等相关行业从业者带来了一场充实和饱满的思想盛宴。

作为上海大数据发展的一张名片，本届论坛采用线上线下相结合的方式与大数据、人工智能等领域从业者见面。大会期间，共计吸引 600 余人现场参会，在线观看人数超 235 万人次。