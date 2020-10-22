10 月 20 日，阿里巴巴副总裁范驰（花名程咬金）代表优酷宣布，开启 “酷喵数字生活家庭战略”，发布硬件产品天猫智慧屏魔盒，并升级优酷大屏软件产品 “酷喵”9.0，实现软硬一体化的家庭娱乐服务交互体验。

“手势观影” 全新交互体验

作为天猫魔系列新物种成员，天猫智慧屏魔盒是一款全新的家庭智慧大屏终端产品，能够实现多路视频通话、远近场语音控制、手势观影、多终端互动。其中天猫智慧屏魔盒搭载的手势观影功能，是由上海锘科智能科技（Neucore）自主研发的一项基于深度学习的手势识别算法技术。

左滑享服务，右滑看内容

与传统识别技术不同的是，Neucore 的手势识别技术通过运用海量用户真实数据以及深度学习等 AI 技术，快速实时响应，能够真正实现 “左滑享服务，右滑看内容”，毫秒级的交互体验。

基于 NeuSDK 智能算法 构建 AI 场景应用

据了解，Neucore 是一家专注于端侧智能操作系统、智能算法、智能设备研发的人工智能公司，深耕于嵌入式视觉和语音研发，通过 AI 芯片和算法赋能智能终端产品。Neucore 基于其独有的 HCS 框架，可实现 NeuSDK 智能算法在 CPU、NPU、GPU、DSP 等多种架构的快速移植，实现端侧智能本地化高精度的人脸检测、人脸识别、人体捕捉、属性分析、行为识别、车辆结构化、物体检测与识别等功能。并通过端侧智能的软硬一体产品，赋能合作伙伴快速构建灵活的 AI 场景应用，形成完整的智慧商业、智慧安防、智慧教育等多个行业解决方案。

此次与阿里酷喵合作，为天猫智慧屏魔盒研发的手势观影功能以 Neucore 自主研发的 NeuSDK 智能算法为核心。NeuSDK 智能算法拥有高速计算、低 CPU 占用、高安全性、多平台支持等诸多亮点。NeuSDK 智能算法可以在端侧设备上实现毫秒级算法推理，同时支持 Linux/Android 两种主流操作系统。

产品加速落地 赋能 AI 行业未来

据悉，经过持续努力，Neucore 已完成了基于 Amlogic AI 芯片的端侧智能影像设备，边缘服务器，以及 AIoT 云服务的端+边+云的整体解决方案，并与阿里巴巴，上汽集团，晶晨半导体等知名企业开展了深度合作，赋能众多 AI 方案商及 AI 系统集成商。