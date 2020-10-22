分析公司 Canalys 推出的最新报告显示，截至今年 9 月，印度的智能手机出货量达到了历史最高水平。

周四发布的这份报告显示，尽管遇到了新冠疫情，但印度这个世界第二大手机市场完全没有受到影响。2020 年第三季度，印度智能手机出货量约为 5000 万部，创下新的季度历史纪录。而第二季度出货量约为 1730 万部（受两个月的全国性封城影响），第一季度出货量为 3350 万部。

自在 2018 年年底开始，小米占据了印度智能手机第一的位置，并一直保持其在印度的主导地位至今。Canalys 表示，小米目前占据了印度智能手机市场 26.1% 的份额，超过了三星的 20.4%、Vivo 的 17.6% 和 Realme 的 17.4%。

不过另一家研究机构 Counterpoint 表示，由于印度的反华情绪高涨，加上全面进军在线销售渠道，三星在三季度末重新夺回了印度市场的头把交椅。

中印之间紧张的地缘政治局势导致许多印度消费者倾向于选择本地品牌或总部位于美国和韩国的品牌。5 年里，中国品牌已经占据了印度 80% 以上的智能手机市场，不过如今一些曾经辉煌的本土智能手机企业正计划卷土重来。

曾经统治市场的印度品牌 Micromax 本月表示，它正准备推出一个名为 In 的新智能手机子品牌。Micromax 负责人拉胡尔-夏尔马 (Rahul Sharma) 表示，该公司将为这个新的智能手机品牌投资 6790 万美元。

印度计划斥资 66.5 亿美元奖励在当地建厂生产手机的企业，日前批准了 16 家智能手机公司和制造商的申请。富士康、纬创、和硕、新星、三星、Micromax 和 Lava(也是印度品牌) 都是将获准利用该激励计划的公司。但名单里并没有看到 Oppo、Vivo、OnePlus 和 Realme 等中国智能手机制造商。