​10 月 21 日，由《全球智能化商业》主办，AIBA 亚太人工智能商业联盟、涂鸦智能承办的全球硬科技开发者大会在上海开幕，以 “发现互联互通的创造力” 为主题邀请制造业、投行等不同领域大咖，进行 AIoT 前沿技术分享、AIoT 生态展示以及释放商业合作机会，为上海新经济发展和当地开发者产业智慧升级提供强力引擎。

涂鸦智能创始人兼董事长陈燎罕、涂鸦智能智慧酒店事业部总经理应海平、晨山资本合伙人王志飏、博通集成电路（上海）有限公司董事长张鹏飞、VOC 创始人林飞和、上海迪探节能科技副总经理李兴林、喜临门产品研发中心副总经理方永、河东科技全球营销副总裁何检和上海汉枫电子科技联合创始人岳礼仁等出席了本次大会，并为现场的开发者分享了市场、资本和技术等不同维度的实战洞见和增长机会。

会上，陈燎罕发表了 “如何为 AIoT 开发者打造一方沃土” 的主题演讲，为开发者介绍了 AIoT 生态的发展进程、AIoT 生态共建理念及涂鸦 IoT 开发平台等高效工具，并重点讲解了万物智联的底层连接解决方案：涂鸦智能的蓝牙开发者生态。

涂鸦智能长期以来对全球蓝牙生态的贡献，获得了蓝牙技术联盟（SIG）的肯定，并参与了 Smart Home 工作组标准定制。涂鸦智能已与 SIG 合作推出超 20 款蓝牙模组，覆盖大小家电、电工、照明、安防传感等 7 大品类。加以 Powered by Tuya 全球生态的支持，从运营、渠道到市场资源对接的全链路服务，让涂鸦智能的蓝牙生态优势更加突出。

除了覆盖品类广，涂鸦智能还提供 SDK 开发、MCU 通用对接、SoC 免开发方案等多种开发方式，助力开发者更便捷、低成本、0 开发地实现蓝牙协议配置。如使用 MCU 方案，开发者只需对接涂鸦智能蓝牙对接协议，即可获得完整的芯片模组、App 和云服务支持，继而轻松联网。

在会上，涂鸦智能带来了三个新品解决方案，包括结合 Beacon 控制器和传感器的技术，可应用于各种蓝牙穿戴式装置，用于远程手势操控设备。以及高性价比的蓝牙球泡灯和 IoT 智能耳机，其中 IoT 耳机可以让终端用户在听音乐的同时，接收联动智能设备的语音指示和推送，不错过任何家中动静。

应海平则带来了涂鸦智能在智慧酒店等垂直领域的生态布局。他以智慧酒店为例，介绍了涂鸦智能如何以涂鸦酒店云 PaaS 平台实现全面赋能泛酒店产业升级。他表示，智能化是住宿行业的必然发展方向，但行业玩家采用各自的标准进行落地，未来将无法满足行业互联互通的需要。

为此，涂鸦智能通过多年在酒店行业深耕，依托丰富的 AIoT 开放生态，打造了涂鸦酒店云 PaaS 平台。0 基础和自有解决方案的开发者均可以通过涂鸦酒店云 PaaS 平台完成供应商接入、SaaS 体系搭建、施工服务落地等，真正做到产品与产品，平台与平台间的互联互通，与此同时，还可以解锁酒店场景外的新商业机会，与养老、教育等领域跨界合作，享有 AIoT 时代无边界的商业价值。

随即，创投、制造业和智能场景类的开发者也带来了不同行业对 AIoT 深度剖析，给予开发者多元的思维激荡。

曾投资过 Airbnb、Evernote、博车网、朗新科技等国内外知名企业的王志飏在会上分享了万物智联时代的产业创新机遇。他表示：“5G 开启万物智联的代际革命是未来 5 年最大的技术变化和创新热点，数据成为最重要的资产，数据闭环成为产业发展的新驱动模式。产业边界越发融合。新型行业公司正在出现，且会生长出众多伟大的企业。我们将聚焦数据驱动，深耕产业互联，与优秀创业者共同耕耘，开拓产业互联网新时代。”

来自于硅谷的技术团队创立，2007 年即获得 “中国最具投资价值 30 强企业” 称号的博通集成，董事长张鹏飞说：“万物互联时代引爆了产业新业态，因此，我们看到其之下的连接空间。无线传输是物联网的关键技术，多协议、多场景的生态构建是连接开发者需要着重思考的问题。为此，我们打造了系统化的无线传输芯片平台，解决传统配网依赖单一协议的痛点，让连接更多元、更高效。”

成立于 2014 年集智能硬件高端制造、SaaS 平台研发方法供应商、自主品牌运营为一体的科研型股份公司 VOC，凭借行业领先的智能制造工艺、大师级工业设计和优异的产品品质，成为消费者最喜爱的智能锁品牌之一，创始人林飞和说：“AIoT 带来的未来属于场景，而不是产品。而未来行业之间的边界将会进一步模糊，没有行业之分，只有生态之别。因此，我们从成立之初，就将 VOC 当做是 AIoT 生态中连接家和世界的一环，就像手机连接了人和世界，更强交互、更互联操作和更智能服务是必须被开发者牢记的准则。”

成立于 2010 年家致力于绿色节能建筑门窗、幕墙、内装等领域整体解决方案的服务商上海迪探节能科技有限公司。总经理李兴林表示：“针对目前智能门窗发展现状，我们依托强大的工程类客户资源和资金实力支持，与全球化 AIoT 平台涂鸦智能深度合作，推进智能门窗发展，提升系统兼容性，建立智能门窗标准化，实现科技赋能美好人居的梦想。”

创办于 1984 年喜临门，是全球著名的床具制造企业，2012 年 A 股上市（股票代码：603008），被称为 “中国床垫第一股”，2019 年营收超 48 亿，是宜家全球重要的寝具 OEM 生产商，位列 “中国品牌价值 500 强” 榜单。产品研发中心副总经理方永说：“中国睡眠市场极具空间，而智能化推动了空间价值的挖掘和实现。但行业依然面临不少困局，我们必须转变商业逻辑，从产品转到数据思维，从单品到联动认知，从单场景到多场景思考，为此，我们和涂鸦智能达成合作，通过一站式的 AIoT 开放平台构建更符合市场的 ‘深睡’ 生态，全方位为消费者提供智能服务。”

有 35 年的发展历程，在智能控制领域也是行业的先行者的河东科技，核心业务遍布全球近 100 个国家，全球营销副总裁何检表示：“酒店行业面临着很现实的问题，如何降本增效、拓展盈利模式、数字化转型和提升消费者体验，而 2020 年的市场经验告诉我们，智慧酒店生态构建是好的解决途径。基于此，我们将河东科技生态与涂鸦酒店 PaaS 平台打通，用 AIoT 互联为智慧酒店从供应链到能效管理、交互体验提供了完整的解决方案。”

专注于嵌入式无线通讯领域的高科技公司汉枫电子科技，联合创始人岳礼仁表示：“越来越多亿元级玩家入局智能赛道，虽然行业仍处于摸索阶段，但智能家居全面爆发只是时间问题。在好的趋势背后，连接能力必须跟上。为此我们和涂鸦智能完成了云云对接，加入彼此生态，从工业互联网、智能家居到出海渠道等多个空间寻求商业机会。连接将会点亮 AIoT，AIoT 则会为生活方式革新和新商业秩序到来提供强劲驱动。”

全球硬科技开发者大会（上海）已经完美落幕，但对于 AIoT 行业这是一个新的起点。背靠上海优越的新产业发展契机和完整的数字化产业链，本次大会来自各领域大咖的资本、商业和技术等 AIoT 前沿洞见的分析，让开发者更能清晰了解 AIoT 形势，同时，大会提供的商业洽谈机会也给予了开发者实际的发展支持。