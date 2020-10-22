近日，金融科技企业「信用生活」宣布获得由青松基金领投，联想之星、景熙资本跟投的近 5000 万人民币的 A 轮融资。

据了解，信用生活专注于为中小银行零售数字化转型提供信用卡、消费信贷、数字普惠金融的全流程一体化领先服务解决方案，旨在帮助客户实现业务成功转型。本轮融资将主要用于服务可复制模式的体系化建设、金融科技高水平人才团队建设、用户数字化经营核心平台和大数据智能风控平台技术升级等领域。

信用生活由施明强创立于 2018 年初，核心团队成员来自北美汇丰、招商银行、交通银行、广发银行、平安银行的信用卡中心以及腾讯、360 等头部互联网企业，具有丰富的金融和互联网从业经验。

施明强过去十多年专注于信用卡业务实践，在交行卡、广发卡和广州银行等多类机构总行积累了丰富的从业经验，曾是广州银行信用卡业务创始人之一，帮助银行取得了行业标杆性成绩，创造了多项行业记录。他不仅是中国最早的一批信用卡业务数字化转型实践者，同时还是央行征信专家、中国银行业协会 CFT 授课专家，担任多家银行的特聘顾问。

在施明强的带领下，信用生活自创立之初便专注于为区域性银行零售业务提供全流程技术赋能服务。团队融合先进、成熟的业务运营经验，依托大数据、人工智能等先进技术手段，打造领先行业的智能化用户经营核心平台和智能化风险管理平台，为银行零售信贷、信用卡和普惠金融业务整体赋能。

目前，信用生活在营销、风控、运营和系统建设多个领域拥有成熟的经验和技术领先优势，能够为银行客户数字化转型提供战略、组织架构、技术、运营等领域的全面服务，受到业界的关注和资本的青睐。

作为一家行业领先的金融科技企业，信用生活专注于服务区域性商业银行和地方农信社。这一客户群体网点和品牌优势主要集中在二线及二线以下城市，覆盖了超过 10 亿人口，市场潜力巨大。而信用卡与零售信贷业务具有需求频次高、抗周期能力强、持续盈利效果好等属性，成为商业银行零售转型的核心业务。

看上去区域性商业银行数字化转型是水到渠成，然而由于目标客群的金融服务相对落后，市场有效供应不足，自身风险数字化管理能力薄弱、金融科技人才、技术、经验匮乏，使得这些中小银行在数字化转型上缺乏高效和可持续落地的能力，单纯购买成套系统、咨询并不能实现零售业务的成功转型与可持续发展，市场上能够像信用生活这样提供一体化解决方案的公司也并不多见。

“我们通过采用系统+策略+迭代运营的驻场服务和按效果付费的联合运营服务模式，帮助区域银行彻底解决客户获取、用户粘度、用户变现和风险应对等整体业务目标，这解决的正是当前国内区域性商业转型面临的痛点。”

在施明强看来，信用生活具备专业的人才团队和领先的技术研发实力，是业内为数不多的能够为客户数字化转型提供一体化全流程服务方案的金融科技技术企业，能够帮助客户持续提升数字化建设能力，这更契合当前中小银行的转型需求。

据悉，成立不到 3 年时间，信用生活已服务了包括北京银行、中原银行、九江银行、广州农商行、东莞银行、海口农商行在内的超过 20 家区域性商业银行，先后帮助 15 家银行建立了第一个风险分析实验室并培养量化风险管理人才。公司针对不同银行客户的现实需求，有针对性地提供服务，为客户逐步建立决策科学分析系统和运营体系，并培养数据挖掘与策略分析人才，持续帮助银行客户提升数据化自主经营能力。

施明强表示，作为当前金融科技细分领域的领先企业，信用生活希望在 5 年内成为助力中国银行业零售数字化转型的技术龙头企业。“本次 A 轮融资的顺利完成，有助于为公司在人才团队建设、产品研发、技术迭代、市场拓展等多个领域获得更多支持，更好地助力区域商业银行数字化升级，迎来新的高速增长阶段。”

青松基金合伙人、青松智慧基金管理合伙人成妙绮表示，信用生活为银行提供的信用卡及大额信贷的全流程联合运营，顺应了近年来区域银行零售化转型的大趋势，并用两年时间和第一批银行客户一起创造了行业记录，很好地验证了公司的核心能力；同时很高兴能看到公司正在被更多银行认可，业务处于上升拐点期。

“作为一家初创企业，信用生活拥有业内极为罕见的、有大体量信用卡业务实际操盘经验的、成建制的第三方团队。团队本身坚持初心，能够踏实的贴近客户，实际帮助区域银行解决信用卡全局的业务问题，我们非常相信和看好团队能为区域银行转型创造巨大价值。”