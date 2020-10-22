2020 年是黑天鹅频发的一年，每座城市都在直面着经济、产业、工作方式的全面、深刻的变化。同时，人工智能大潮的兴起，也正改变着我们生活的方方面面。如科学家吴恩达所言：“人工智能是新电能。” 作为新基建的 “新技术基础设施” 之一，它支撑着大数据与实体经济的深度融合、加快产业转型升级。

2020 年 10 月 22 日，在上海市北高新举行了一场以 “新基建 · 新要素 · 新未来” 为主题的盛会——上海静安国际大数据论坛。中共静安区委书记于勇，区委副书记、区长王华等领导出席会议。上海有个机器人有限公司（YOGO ROBOT）作为上海人工智能代表企业受邀参与会议，并与静安区政府签署了 “智慧城市无人化配送服务机器人大规模运营级示范项目”。

在本次的大数据论坛上，会议主办方也特邀 YOGO ROBOT 的机器人来到现场，为参与大会的嘉宾和领导进行导览引领，全新的科技体验让会场的观众耳目一新。

静安区政府率先推进无人化服务，提升城市免疫力

静安区汇集了嘉里中心、越洋广场、会德丰广场等众多高端楼宇，吸引了一大批跨国公司及总部楼宇，截止 2019 年静安区的亿元楼宇已达到 75 幢。楼宇经济是城市经济的重要载体，它的安全与秩序也深刻影响着城市公共秩序与经济活力。

安全是智慧楼宇的基石。面对未来，一场城市拥抱 “智能与安全，建设智慧未来” 的变革正在悄然发生。静安区率先响应市政府关于《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022 年）》的号召，将智能配送设施纳入公建配套设施建设范围。

作为上海国际化大都市的核心城区，静安大力推进 “全球服务商计划”，旨在打造具有全球配置力和影响力的高端产业集群。在走访了众多企业之后，静安区政府引进了 YOGO ROBOT 的智慧楼宇机器人服务系统，并计划在 2021 年覆盖写字楼 200 栋。

这是业内目前唯一能在写字楼实现商业级服务，同时也是唯一获得国际 iF、红点设计大奖的机器人系统。现在走进静安的部分写字楼宇，除了工作在楼宇里的白领和服务人员，还可以看到一群忙碌的银灰色机器人的身影，它们正在大厦里奔忙穿行。

这群机器人不仅可以灵巧地避开高峰期的行人，还能排队进闸机、自己搭乘电梯去往不同楼层服务。据大厦里的保安介绍，机器人每个时段都会规划相应的工作内容： 比如中午跑腿送外卖，上下午闲时送快递、帮白领在同楼商户买东西，晚上给大厦做巡检和消毒。

机器人的引入，重新激活了楼宇内的经济各要素，在原有的楼宇经济体上，将楼宇重塑为一个内循环经济体。机器人帮助楼宇以最集约化的方式实现数据智能化的更新，它不仅减少了政府公共管理（安防、公共设备等）中的重复性劳动，大幅度提高了行政效率； 同时通过人货场的全面深度立体融合交互，不断挖掘经济发展新动能。

新基建浪潮下，有个机器人与静安区政府全面推进数字静安

静安区政府与 YOGO ROBOT 签订 “智慧城市无人化配送服务机器人大规模运营级示范项目”，拉开了静安区政府建设机器人智慧城区的序幕，也为以大数据为支撑的上海城市精细化管理提供了重要智动力。

后疫情时代，对楼宇安全提出了更高的要求，楼宇的管理者也面临着更多不确定性的挑战。如何让所有的食品、人流的交叉风险性降低，提升办公区域的安全？机器人其实提供了一个很好的无接触解决方案，它让物品的传递不再依赖于人流的交替。小哥只要将外卖交给机器人，机器人就可以自己乘坐电梯将物品送达，从而提升了楼宇和城市的免疫力。

YOGO 机器人服务系统还是全球唯一实现了多车无人驾驶商业级落地的服务应用。基于先进的无人驾驶技术， 机器人服务系统从解决楼宇内技术难度最高的服务——外卖配送着手，让楼宇里高并发、高强度的无人化服务成为可能。

YOGO 智慧楼宇机器人服务系统，是业内唯一获得国际设计界 “奥斯卡” 双奖——德国 iF、红点奖的机器人服务系统，它崇尚 “人与自然和谐” 的服务理念赢得了国际机构的一致认可。

YOGO 通过模块化设计为机器人搭载消毒、安防等不同的服务模块，实现楼宇 24 小时不间断服务。

作为楼宇里的移动服务平台，机器人不仅连接了物与物的传递，还连接了楼宇里人与人之间的服务。数据管理后台可以通过 AI 算法模型，对采集到的公共区域数据进行处理，赋能楼宇实现精细化运营。

随着大数据产业集中度和显示度在静安区的持续凸显，数据在城市管理中的应用模式、应用领域不断创新和拓展，静安区城市管理的科学化、精细化、智能化水平也在不断提升，正在逐步形成上下联通、纵横协同、应用创新的大数据城市精细化管理新机制。