10 月 23 日，以 “A.I. 焕新·更美好” 为主题的 2020 年科大讯飞全球 1024 开发者节暨第三届世界声博会正式启幕。

本届大会采取 “合肥市·云上见” 的全新形式，共吸引了 9118 支队伍参加 “iFLYTEK A.I. 开发者大赛”、400+家企业超过 1000+款人工智能赋能产品线上参展、116 个线上论坛和 11 个线下论坛同步召开……随着 1024 计划的全新升级，“顺风耳” 图聆工业云平台、讯飞 AI 云等多个生态新品的全新亮相，以及 A.I. 科技树的构筑理念的发布，呈现了一场属于 A.I. 开发者的节日盛会。

刘庆峰：只有生态，才能生生不息

“当前，人工智能的发展正面临着场景驱动、数据支撑、技术驱动、资本助推四大机遇，” 科大讯飞董事长刘庆峰在会上表示，“我们一直坚定不移的认为，只有生态才能生生不息。企业只有愿意开放出自己的资源和能力，形成产业链与生态体系，才能够生生不息地发展。”

在过去 10 年，讯飞开放平台从早期的只有语音合成和识别两个通用能力，到今天可以呈现 334 种更复杂的 A.I. 的能力；从最早不到 10 万的应用终端数，到今天的 20 多亿应用终端数；从最早创业者只有十几个团队创业者，到如今的 150 多万开发者团队……科大讯飞董事长刘庆峰表示，正是这样一个又一个的登顶和攀登的过程，使开发者们看到了越来越远、越来越大的未来。

《1024 计划》全新升级 4.0，三大计划重磅推出

根据讯飞开放平台与艾瑞咨询联合发布的《2020 中国人工智能 API 经济白皮书》，2019 年，中国人工智能开放平台市场规模 104 亿，预计 2020 年市场规模可达 200 亿。 A.I. 开放平台目前仍处于初级阶段，未来仍将保持高速增长，艾瑞预计未来 5 年 CAGR 在 41% 左右。

作为 1024 开发者节最重磅的环节之一，科大讯飞消费者事业群总裁胡国平发布《A.I. 赋能计划》，内容升级为先导计划、城市计划、公益计划。“我们将从产品赋能走向行业赋能，实现进阶服务，为生态和应用的发展提供更契合的 A.I. 源动力。” 胡国平说。

先导计划整合升级相关产品和服务，从产品赋能走向行业赋能，为生态和应用发展提供更契合的动力；城市计划将真正做到应用落地、赋能行业，科大讯飞的云上服务也将走到线下、赋能线下，专属服务基于望闻问切，定制方案始于实地沟通，从 AI 云端到每个终端；公益计划中，科大讯飞将助力脱贫攻坚，用讯飞听见 App、讯飞录音笔等 C 端产品用智能语音转文字技术关爱听障人士。

三声有幸，吾道不孤，让平凡的声音有力量，让科技的温度暖人心。现场，讯飞开放平台还正式发布了第一个实现无障碍的 A.I. 开放平台，帮助视障开发者接用 A.I. 能力实现无障碍生活。

从赋能产品到赋能行业，生态新品发布亮相

一场突如其来的疫情强推全民进入数字化生存时代，当前，智能升级、数字转型、创新融合企业数字化升级的终局是智能化。 “A.I.+大数据” 已经成为企业拓宽新局面的决定性因素。以数据为引擎，A.I. 将驱动企业实现内生增长，从业务智能化到商业决策优化，企业将在人工智能助力下发现新的价值空间。

基于场景中流动的数据，科大讯飞将提供卓有成效的场景化解决方案，助力企业释放增长潜力，助力企业向智慧体进化。针对企业更加个性化的定制需求，基于讯飞开放平台十年技术积累，于继栋在本次平台产品发布会上发布了讯飞 AI 云。

讯飞 AI 云由磐石平台和擎天平台组成，磐石平台针对 A.I. 服务对云主机集群进行 103 项专业优化，降低成本提升效率，同时多重认证与加密，保障专属云用户接入安全。擎天平台以 “授人以渔” 为主要功能定位，从数据标注、模型训练、引擎托管、服务编排等维度满足更多用户不同业务场景组合下的 A.I. 需求。“在未来的十年，我相信我们科大讯飞还是会继续用更开放的心态去服务客户，去引入更多的服务商，去和我们的合作企业去探索更多的场景化的能力。” 于继栋说。

五大板块构建 A.I. 科技树，人工智能浪潮解决社会刚需

发布会上，科大讯飞 A.I. 研究院常务副院长刘聪针对如何保持核心技术领先、如何实现技术上的不断突破提出”A.I. 科技树 “的构筑理念。这其中，既有语音转写未来将向更加广泛、更加复杂的场景发展；也有从单纯的文字到语音合成，发展到从语音到声音的全场景音频解析；以及在 OCR 识别领域、多语种方向、行业认知方向这五大板块的全新探索。

“除了上述的几个方向，伴随着科技树枝叶的持续点亮，讯飞科技树的全景已经展现在大家的眼前，我想从原始的一颗种子发展到参天大树，科技树的每一片枝叶、每一个技术背后都蕴含了大量的付出和努力。” 刘聪坦言，未来，会一如既往的让科技树更加茂盛，并通过行业应用反哺，持续发挥价值。

他表示，同时，科大讯飞也将一直相信生态的力量，秉承开放合作、生态共享的原则，给全球开发者提供最好、最全的 A.I. 服务能力，包括 “科技树” 当中一些最新的成果。“也期待在这样一个行业全面数字化、全面 A.I. 化的时代，可以和更多开发者们一起深入各行各业，打造更多有价值的产品和方案，以解决更多有意义的社会刚需问题。让我们一起用人工智能焕新美好生活，一起用人工智能建设美好世界。”

科大讯飞全球 1024 开发者节是首个以 A.I. 开发者为受众群体的人工智能盛会，由科大讯飞公司发起并主办，自 2017 年至今已是第四届。选择在每年的 10 月 24 日举行开幕式，是因为在计算机世界中 1024 是 2 的十次方，是二进制计数的基本计量单位之一，是 1KB 的字节数，也因此组成了程序中最基础的基因序列。

秉持 “开放·合作·生态·共享” 的理念，不断丰富 “1024” 的内核元素。科大讯飞全球 1024 开发者节希望用最新最全的人工智能技术和产品促进跨行业链接、多领域碰撞、新技术开发，以科技之光、生态之念，立足当下、放眼未来。