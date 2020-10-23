一款长相一般，设计从简，没有任何 logo 的甚至被球鞋圈戏称为 “奶奶鞋” 的鞋子在近两年迅速走红了。

它征服了对产品极致挑剔的硅谷圈，谷歌联合创始人拉里·佩奇、苹果公司首席执行官蒂姆·库克、甚至连互联网女皇玛丽·米克尔都是这双鞋子的拥趸。它还收割了好莱坞明星圈，艾玛·沃特森、影帝马修·麦康纳等人，甚至连小李子都从真爱粉直接变身品牌投资人。

它便是创立于 2016 年的 Allbirds，这款其貌不扬、设计也不够时尚的运动鞋究竟有什么魔力，能在耐克、阿迪支配的运动鞋市场里崭露头角，还能够让互联网大佬和好莱坞明星竞相为其打 call 呢？

“因为它又舒服又环保，外观也很低调。”Allbirds 的中国区中国市场总监丁怡廷跟我们说道，虽其貌不扬但它曾一度被《时代周刊》评为 “世界上最舒适的鞋”。另外，Allbirds 吸引消费者的重要的一点是其可持续性和对环境十分友好，在当今环境危机的背景中，可持续变成了一件非常时髦的事情。

据了解，Allbirds 的创作理念来自新西兰的足球明星 Tim Brown 和生物科技工程师、可再生材料专家 Joey Zwillinger 想做一双与众不同的鞋子，没有启动资金，产品研究经费都是向新西兰羊毛业申请来的。产品原型出来后，就在 Kickstarter 网站上为自家羊毛鞋项目启动众筹，结果短短 4 天，就从中募集了 12 万美元。

从产品本身来说，Allbirds 有什么与众不同呢？丁怡廷介绍，传统的运动鞋大部分是用石油作为材料做基地的，而 Allbirds 使用的是甘蔗，鞋面材质用的是天然且可持续的新西兰美利奴羊毛和天然安树成分，这也造就了其 “舒适、轻、透气、环保” 的产品卖点。

其介绍，Allbirds 的关注点并非是运动鞋的外在轮廓以及选择数量，而是使用材料的创新。而且跟耐克、阿迪们动辄几百双鞋的选择不同，Allbirds 的当家产品只有两种鞋型——跑步鞋（runner）、懒人鞋（lounger），这反而有效解决了消费者的 “选择困难症”。

“轻巧方便”、“不用穿袜子，颠覆了鞋的概念”、“穿过最舒适的鞋子” 等等，这些消费者在提及 Allbirds 时的感受，也顺应成了 Allbirds 的品牌口碑。Allbirds 凭借其简约的外表、舒适的内在和可持续的理念，收获了一批科技互联网界的大佬，所以它的的标签就是 “互联网创业者” 标配了么？

丁怡廷表示，Allbirds 并不局限于自己的定位，也在积极往年轻消费者靠拢。今天他们也根据市场调研和消费者反馈发布了新款 “绿科技” 跑步鞋，“今年疫情影响，越来越多年轻人开始注重身体健康和环境保护，我们推出这款天然安树材质的跑步鞋，款式颜色上也增加新的选择，起名绿科技也符合年轻消费者喜欢新颖的喜好。” 其介绍，Allbirds 也在不断扩展自己的品类，从鞋子到袜子、内衣等，用可持续环保的理念打造更多产品。

与传统零售不同，Allbirds 成立后的很长一段时间只做线上零售，偶尔配合一些快闪店来做品牌曝光、以及市场测试。

没有中间商赚差价，直接卖给消费者，也的确给 Allbirds 带去了实打实的好处，原本给中间商的钱间接得以返利给消费者，也保证了自己对产品制造，营销端到端控制，甚至更能直接接收到消费者的反馈并及时作出相应的调整。

如今 Allbirds 在国内已经开设了四家线下门店，分别位于上海、北京、广州、成都四个城市，在天猫、京东也开设了自己的旗舰店，值得一提的是，所有的门店销售人员乃至天猫的客服人员都是 Allbirds 旗下的员工。“我们都是自己的员工在线上线下同时运营，这样与消费者实时沟通交流也能实时得到反馈，对下一代产品研发有所帮助。” 丁怡廷说道。

今年 10 月初，Allbirds 刚刚宣布完成 1 亿美元的 E 轮融资。据 CNBC 等外媒报道，Allbirds 已经正式跨足成衣领域，其第一批成衣产品已经于 10 月 20 日在品牌直营网站上线。