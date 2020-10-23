华为正式发布了 Mate 40 系列手机。毋庸置疑，新手机在中国大陆以外依旧没有 Google Play 服务。

受多方因素影响，Mate 40 系列搭载的是华为最后一款麒麟芯片——麒麟 9000，它基于 5nm 架构，具 8 核 CPU 和 24 核 GPU。Mate 40 Pro 配备 8GB RAM、而 Mate 40 Pro+ 的为 12GB。两款手机电池容量一致，为 4400m Ah，支持 50W 无线快充。

Mate 40 Pro 和 Pro+ 均配备 5000 万像素主摄、2000 万像素超广角镜头和 1200 万像素长焦摄像头。Pro+ 在此基础上还有一颗 800 万像素超级变焦摄像头（10 倍光学变焦，f/4.4 光圈，支持 OIS 光学防抖）和 3D 深感摄像头。自拍相机方面，两款机型均为 1300 万像素超感知摄像头配 3D 深感摄像头。

两款手机均配备了具有 90Hz 刷新率的 6.67 英寸 AMOLED 屏幕，支持屏下指纹和面部解锁。

Mate 40 Pro 的定价是 1199 欧元，8GB RAM + 256GB 存储空间配置，提供秘银色、釉白色、亮黑色、绿色和黄色。 Pro+ 提供 12 + 256 规格，有黑色和白色可选，价格为 1399 欧元。

除了 Mate 40 Pro 和 Pro+ 外，华为还发布了降级版的 Mate 40。其采用 6.5 英寸屏幕和较慢的麒麟 9000E 处理器。这款机型没有潜望变焦镜头，总共只有 3 颗镜头，分别是 5000 万像素主相机、1600 万像素超广角镜头和支持 3 倍光学变焦的 800 万像素长焦镜头。Mate 30 的电池要小一些，为 4200mAh，不支持无线充电，最高 40W 有线快充，配置为 8GB RAM + 128GB 存储空间。

最后，Mate 40 当然还有 Porsche Design 版本，其具备独特的跑车风格设计、12GB RAM 和 512GB 存储空间，以及与 Mate 40 Pro+ 相似的相机阵列。Mate 40 售价 899 欧元、Porsche Design 版 Mate 40 RS 要价 2295 欧元。