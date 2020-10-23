随着新冠疫情对生活的不断影响，消费者们大幅转向网购方式添置日常用品。根据上半年数据显示，东南亚电商在展现了前所未有的可观增长。

为此，东南亚电商比价聚合平台 iPrice Group 与网站流量统计软件 SimilarWeb 及 App Annie 联合发布了 2020 年东南亚电商第二季度报告。

报告体现了疫情之下消费者的购物转型趋势以及其对电商的影响。报告针对东南亚 6 个国家：越南、印尼、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡都观察到了惊人变化。

必需品市场大涨

报告显示，2020 上半年的大部分线上百货网站的流量都出现了增幅。印尼、泰国、马来西亚和新加坡的浏览量比 2019 年的下半年都更高。

相反地​​，时尚网店情况却并不乐观，特别是泰国时装网站上半年访问流量比 2019 下半年下滑了 62%。印尼快时尚电商 Sorabel 更是不敌疫情冲击宣布关站。

与此同时，马来西亚电子产品的网络浏览量下滑了 35%，而时尚和美容网站更分别减少 17% 和 15%。

数据证明疫情严重改变了消费者的购物行为。民众对时尚、化妆品和电器这类 “非生活必需用品” 的执着度不高，而日常消耗品和杂货、保健品等需求量则急剧增加。

通过 iPrice 的 2020 上半年订单数据显示，电子产品和时尚平均订单量对比去年仅分别增加 18% 和 11%。不过，健康与生活用品各增长 25% 和 26%。

有鉴于此，电商巨头们已然在第二季度将日用品和健康产品锁定为重点商品，以应援人们日常生活。

大量健康产品和杂货的促销、加码投注物流服务，以使得产品能第一时间到达消费者手中。 4 月份，Lazada 更是 “疫” 不容辞在马来西亚、越南、印尼推广爱心助农，全国销售新鲜蔬果。

而越南电商 Tiki 在 5 月份也推出提供生鲜食品网购平台 TikiNGon——3 小时内食品极速送达的模式也为消费者带来了极大便利。

手机 App——另一个腥风血雨的电商战场

部分电商浴火重生，在疫情中略胜一筹。然而，不能忽略手机购物 App 也在疫情中扮演了举足轻重的角色。困于家中的人们对手机简捷快速的下单方式需求量更高。

根据 iPrice 和 App Annie 的研究报告指出，东南亚第二季度的手机购物 App 使用率高达 651 亿次，对比第一季度增长 39%。

菲律宾、泰国和越南的使用率分别增加 53%、50% 和 43%。值得一提的是，印尼以 285 亿登上东南亚手机购物 App 浏览量 C 位。在大马，手机购物 App 的使用程度也上升了 28%，使用次数高达 46 亿，不难发现大马人在推广电商经济上功不可没。

虽然手机购物 App 在东南亚市场上已经发展了一段时间，但一直不温不火。不过，归功于东南亚跨境电商推出的各种新奇功能和促销活动，如 Shopee 今年年初推出的免费社交空间 Shopee Feed，以及去年开始 Lazada App 上的不定时直播演唱会的推波助澜，购物 App 的使用率得到了大幅度增加。

东南亚整体线上消费

尽管有预测消费者会因疫情减少开支，但东南亚电商消费水平却出奇制胜，仍呈直线上升。通过 iPrice 网站显示，2020 上半年东南亚每笔订单消费达​​到 28.5 美元，较去年增加了 23%。

其中，菲律宾和新加坡的平均订单消费分别增长 57% 和 51%，该结果体现出了电商的普及性以及人们有更强的消费能力。

综合而言，疫情打开了人们线上购物的新大陆，许多人被迫从线下转到线上购物。方便、迅速且无需直接接触的安全方式更提升了人们对网购日常用品的依赖性。