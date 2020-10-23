据国家市场监督管理总局官网消息，特斯拉汽车（北京）有限公司自即日起召回部分进口 Model S、Model X 电动汽车。具体信息如下：

（一）召回生产日期在 2013 年 9 月 17 日至 2017 年 8 月 16 日期间的部分进口 Model S、Model X 车辆，共计 29193 辆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，前悬架后连杆球头螺栓会产生初始裂纹，继续使用车辆时该裂纹可能出现延展并导致球头螺栓断裂。在极端情况下球头锥形座可能会从转向节中脱出，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右前悬架后连杆，以消除安全隐患。

（二）召回生产日期在 2013 年 9 月 17 日至 2018 年 1 月 15 日期间的部分进口 Model S 车辆，共计 19249 辆。

本次召回范围内的部分车辆在经受较大的外部冲击时，可能会发生后悬架上连杆变形，继续使用车辆时该部件会进一步弱化，极端情况下可能发生断裂，影响车辆的操控，增加发生事故的风险，存在安全隐患。

特斯拉汽车（北京）有限公司将为召回范围内车辆免费更换改进后的左、右后悬架上连杆，以消除安全隐患。

上述召回中需要同时召回更换前悬架后连杆及后悬架上连杆的车辆为 18608 辆，仅需召回更换前悬架后连杆的为 10585 辆，仅需召回更换后悬架上连杆的为 641 辆。

特斯拉汽车（北京）有限公司将以挂号信、邮件等形式通知相关用户。特斯拉服务中心也将主动联系相关车主，安排召回维修事宜。用户可通过手机和固定电话拨打特斯拉客户服务热线：400-910-0707 进行咨询。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn，关注微信公众号（SAMRDPAC），了解更多信息，反映缺陷线索。