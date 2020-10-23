10 月 22 日，央视《新闻联播》在 “十三五” 成就巡礼专题中，点赞人工智能技术赋能上海 “一网统管” 建设。报道中，在上海城市运行管理中心的大屏幕上，井盖、路灯、消防栓等 1500 多万个部件，26000 多公里的地下管网都被连接在线，管理部门一网管全城，城市运行难题得以更精细化解决。

作为上海 “一网统管” 系统建设的参与者之一，本土独角兽依图科技的人工智能芯片极大地释放了人工智能算力在城市管理中规模化落地的可能性。依图科技首席创新馆吕昊在接受央视采访时表示：“依靠我们自研的芯片，（为这个系统）提供了高密度的人工智能算力。‘一网统管 ‘它能够带动很多的技术，往真正能够管用的方向上去走。”

拥有丰富算力和算法的人工智能中台，让城市变成了具有丰富神经元和感知器的智能体。以老旧社区改造为例，在浦东新区，149 个老旧小区率先实现了智能场景全覆盖应用，使得老旧小区智能化改造从盆景到风景到森林变为可能，做到了小区治理的全要素、全场景的智能化覆盖。下一步，上海浦东新区还将智能化改造覆盖到全区更多小区，小区治理正从被动处置到主动发现，从经验判断到数据分析，从人力密集到人机交互型的转变升级。

目前，上海实体经济正在向 “新能源”、“新轨道” 切换，发展人工智能、智能芯片、物联网、生物医药为代表的战略性技术，建设开放、共享的创新平台，已成为城市谋求转型的关键要素。上海市委书记李强 7 月 6 日在长三角区域合作办公室调研时就表示，大力发展数字经济、在线新经济，在更大范围推进新技术、新模式、新业态率先落地。

产业要上规模，必须有一批高质量的企业，依图科技就是上海千亿级人工智能产业的中坚力量。成立 7 年时间，如今依图作为一家人工智能解决方案和基础设施供应商，已经在集成电路、生物制药、医疗健康、智能芯片等战略新兴产业实现突破性进展和落地实践。

在制度上做了大量的创新和突破的科创板则为类似依图科技这样以科技创新为使命的中早期企业提供了更优渥的发展土壤。据悉，依图科技已经于 9 月同国泰君安证券签署辅导协议，拟以公开发行中国存托凭证（CDR）的方式在 A 股上市。