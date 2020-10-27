10 月 25 日，由声网 Agora 和五源资本（原晨兴资本）联合举办，奇绩创坛担任战略合作伙伴的 “RTE 2020 实时互联网创业挑战赛” 在上海举行路演总决赛。作为全球首个实时互联网领域的创业挑战赛，本次大赛旨在全球范围内寻找 “使用实时互动技术进行创新” 的企业和应用场景。经过为期 3 个月的激烈角逐，来自虚拟社交领域的 Oasis、声乐教学领域的 vipSing、以及协同办公领域的 Notta 三家企业，从 100+报名参赛的优质企业中脱颖而出，最终斩获此次大赛的前三名。

值得一提的是，本次大赛还增设两个在社会服务方面创造突出价值的特别贡献奖，分别为在疫情期间免费为多个教育机构提供资源和流量的伯索云学堂，以及为视障者提供多维助盲系统的启明新视界。

RTE2020 实时互联网创业挑战赛 10 强项目代表与 4 位评委合影

此次获奖的创业企业，将会获得声网 Agora 创业支持计划 “Startup Program” 权益资源包，包含：100 万分钟免费使用、技术支持绿色通道、宣传推广大礼包等。在投资方面，晋级企业也将有机会获得五源资本上千万元投资机会，及五源资本明星投资人培训指导机会。

参与总决赛路演的前 10 强企业，所处行业覆盖教育、社交、协同办公、VR、音乐教学、智能乐器、人工智能、工业互联网等多个领域。产品形态既包括面向终端用户的 To C 类应用，也包括面向企业的 SaaS 类产品，展现出实时互动技术在创新力和行业渗透方面的高成长性。

作为 RTE2020 实时互联网大会的重磅压轴议程，本次创业挑战赛决赛不仅赛程精彩，评委阵容也非常强大，包括声网 Agora 创始人&CEO 赵斌、五源资本创始合伙人刘芹、五源资本董事总经理刘凯和声网 Agora CFO 王静波。

场景丰富性、产业多元化将是实时互联网赛道大趋势

在总决赛现场的开场致辞中，声网 Agora 创始人&CEO 赵斌称，“在今天这个时代，实时互联网行业已经成长到一个阶段，有足够多的机会和空间让大家关注这个领域的发展、寻找未来的商业机遇。有五源资本、奇绩创坛和声网来一起举办实时互联网创业挑战赛，我们相信对这个行业会有进一步的推动和促进，加速创业者在这个方向的创新和成长。”

声网 Agora 创始人&CEO 赵斌

在 10 月 24 日的 RTE2020 实时互联网大会线下 “创新生态” 论坛中，声网宣布全球注册应用开发者突破 21 万，客户主动调用 API 次数突破 100 亿次/日。赵斌认为，“在线下生活、经济逐步数字化、线上化的大趋势下，以实时的形式在线上也保留人最自然的互动和协作，天然就有着巨大需求。我相信今天进入决赛的十家创业公司都是在各行业打磨和探索中的佼佼者，希望他们今天充分发挥，并在未来取得创业的巨大成功。“

五源资本作为声网的 A 轮早期投资人之一，一直跟着声网一起成长。五源资本创始合伙人刘芹拥有逾 20 年风险投资经验，也是 YY、小米、 小鹏汽车、 地平线等明星公司的投资人，他在本次大赛的致辞中表示，“我们当年被 Tony 描绘的愿景所打动。这个愿景既符合整个行业的发展趋势，也符合今天中国创业者所面对的巨大趋势性创业机会。声网是这个行业的助推者，通过本次挑战赛，我们希望发现更多这个赛道里的头部公司，并通过资本的加持一起推动整个实时互联网生态的发展。”

五源资本（原晨兴资本）创始合伙人刘芹

同时，刘芹也分享了三点对中国开发者趋势的看法，他认为，“第一，疫情大大推动和普及了大家对实时互动场景的需求，实时音视频未来会在整个互联网的流量里面占比更高；第二，有非常多中国市场所具备的领先优势可以出海，复制到东南亚、中东、欧洲，乃至全世界；第三，互联网的发展，从原来的消费互联网、娱乐互联网，正在逐步拓展到金融、零售、产业、工业、企业协同、AIoT、智能家庭，智能汽车等各方面，应用场景的丰富性和产业的多元化将是一个大趋势。”

本次大赛战略合作伙伴奇绩创坛，由前百度集团总裁兼首席运营官、微软全球执行副总裁、雅虎执行副总裁陆奇博士创立，陆奇博士虽然没有亲临现场，但依然远程为本次挑战赛送来祝福，他表示，“非常高兴能够有机会与声网和五源资本一起合作，共同发掘实时互联网赛道上具有成长性和创新力的创业者，推动实时互联网早期创新生态不断发展。”

奇绩创坛创始人兼 CEO 陆奇

10 强项目亮点十足，评委给予深度点评

10 强项目不仅来自多个不同领域，从团队背景、产品形态、运营理念到商业模式都各具特色，每一个都亮点十足。路演过程中，评委们对项目进行了精彩点评，刘芹表示，“本次挑战赛与预期最大的不一样是领域多元化、场景丰富度、以及国际化色彩，各个场景都有一些亮眼的应用项目。”

赵斌也提到了 10 个参赛项目的各自亮点，“伯索用八年时间，在教育行业一直打磨成长，并不断地追求梦想，未来的潜力和空间巨大；猿圈从程序员评测，转化为考试评测，把握住疫情后的空间也会有相当大的商业机会；智能乐器项目有明确的商业路径和经营策略，创始人也有独特的风格和激情，这也是优秀创业公司必备的；Oasis 这个虚拟的线上世界是一个巨大的未来方向，如果未来定位正确，空间会很大；纸上觉知则拥有很强的技术能力和背景，有非常好的基础；Notta 从一开始就有全球市场的视野，而土星视界在信息化、智能化的当下，也同样非常有机会。”

除此之外，四位评委结合自身多年丰富的投资经验和创业经历，也为实时互联网赛道上的创业企业提供干货建议和思考。

在谈到 “如何利用实时互动技术进行创新，有哪些创新机会 “这一话题时，刘芹表示，“实时互动可能是互联网下一个最大的趋势，因为它实现了媒介和交互升级。媒介的最高级形态是音视频的形态，而交互的方式，则由原来靠鼠标、键盘，变成直接说，对方就能接收到。这在未来的五年有可能奠定一个消费互联网创新的高潮，隐含了特别符合人们交互形态的巨大爆发点。”

对于这一观点，赵斌也补充了自己的看法，“实时互动本质上提供了巨大的便利性和参与机会，让生产效率和生活、工作便利性得到巨大提高，对一些领域很有颠覆力。”

在王静波看来，利用疫情这次契机到海外探索市场是一个实时音视频新的机遇。他谈到，“在海外，很多用户在疫情之前，连直播都没用过，疫情来了，直接开始使用实时音视频。对于国内的创业者，将国内现成的玩法复制到海外可能都是更先进的。”

刘凯认为实时互动是一种连接，未来各行各业都可以看到连接能力的价值。他表示，“大家面临的最大机会点是，现在在很多垂直行业、场景是没有连接的，像工业，通过机器和机器，机器和人连接，这种组合可以创造很多可能性。”

关于 “对实时音视频赛道创业者有哪些建议” 这一话题，刘芹提出了三点，一是要有消费者洞察，观察消费者需求；二是关注未来天花板和商业回报的潜在大小；第三，要关注自己的技术栈，思考如何通过技术栈和商业结合来构建商业壁垒。

在赵斌看来，作为创业者，不能有致命的短板，得自己学习或者加强团队，同时，把长板发挥到最长也是创业成功的关键。

刘凯认为技术创业想要快速迭代，过程是非常难的，因此他建议创业者不要重复造轮子，尽量使用别人专业的能力和服务，因为，最昂贵的是时间，而这种成本长期来讲可以忽略不计。

王静波从财务的角度也向创业者提出 3 点建议，第一，创业要耐得住寂寞，做得住冷板凳；第二，融资要足够多，才能给团队安全感；第三，要找能够理解自己业务的投资人。

3 强诞生，覆盖虚拟社交、声乐教学、协同办公场景

在为 “RTE2020 创业挑战赛” 冠军 Oasis 团队颁奖时，王静波表示，” 我们在这个项目上看到了非常大的颠覆性潜力，这个项目有基于 VR 的技术，是一种新体验，还有很多社交元素，有很强的网络效应。同时，跟挑战赛的主题 “实时互动” 也结合得非常好。我们希望这个项目真的能够颠覆人们所有的交互和生活体验，真的有自己的第二人生。“

RTE2020 创业挑战赛冠军 Oasis

获得 RTE2020 创业挑战赛第二名的企业是 vipSing，刘凯在为其颁奖时称，“声乐教育在幼教领域，我们一直觉得中国是没有什么市场的，尤其是做早教商业化非常难。这个团队有非常强的愿景、鼓舞力和感染力，完全符合今天实时互联网创业挑战赛的命题，我们鼓励这种疯狂的梦想，狂热的想法，我们相信 vipSing 有这个可能。“

RTE2020 创业挑战赛冠军第二名 vipSing

获得 RTE2020 创业挑战赛第三名的企业是 Notta，评委对这个项目的肯定来自于，未来 Notta 跟很多现有的产品会有共生机会，也有机会能确确实实改变人们会议协作的方式。虽然项目目前非常早期，但是评委们希望鼓励这种大胆的尝试。

RTE2020 创业挑战赛冠军第三名 Notta

除此之外，本次大赛还增设两个在社会服务方面创造突出价值的特别贡献奖，分别是在疫情期间免费为多个教育机构提供资源和流量的伯索云学堂，以及为视障者提供多维助盲系统的启明新视界。这两个特别贡献奖，代表着技术不仅能创造商业价值，也正在更多的为人和社会创造价值。

RTE2020 创业挑战赛特别奖伯索云学堂、启明新视界

声网于 2013 年成立，是实时互联网行业的开创者和赋能者，而作为声网早期的投资方之一，五源资本也是其背后的推动者，通过双方的共同驱动，实时互联网赛道已实现从 0 到 1。如何让这个行业更加繁荣，发现更多独角兽、为各行各业创造价值的创新企业，是声网和五源资本的共同目标。实时互联网创业挑战赛在这样的背景下诞生，借助资本的力量，将推动实时互联网赛道从 1 走向更多，带来更多的赋能和创新。