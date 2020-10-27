为有效解决网民反映强烈的手机浏览器网络传播乱象，国家网信办即日起对手机浏览器进行专项集中整治。据介绍，此次专项集中整治和督导整改，把影响力较大的 8 款手机浏览器纳入首批名单进行重点集中整治，即 UC、QQ、华为、360、搜狗、小米、vivo、OPPO 等。

一段时间以来，手机浏览器野蛮生长，违规从事互联网新闻信息服务，成为 “自媒体” 传播乱象的聚集地和放大器。此次将着力解决三大突出问题：一是发布 “自媒体” 违规采编的各类互联网新闻信息，如歪曲解读经济民生政策、散布 “小道消息”、传播谣言信息、翻炒旧闻编造 “新闻” 等；二是发布 “标题党” 文章，如恶意浮夸、“唱衰”“卖惨”、冒名炒作等；三是发布违背社会主义核心价值观的不良信息，如传播低俗图文视频、炒作明星绯闻隐私和娱乐八卦等。

此次集中整治和专项督导对手机浏览器提出了明确整改要求和具体标准，其中包括，不得发布 “自媒体” 违规采编的互联网新闻信息，不得 PUSH 弹窗 “自媒体” 发布的各类信息，不得使用断章取义、虚假夸大、攻击侮辱、耸人听闻等噱头式标题炒作热点敏感话题，不得发布无中生有、旧闻翻炒、拼凑剪接、捕风捉影等不实信息，不得发布低俗、血腥等不良信息，等等。

国家网信办有关负责人强调，10 月 27 日至 11 月 9 日，各手机浏览器要对照问题清单深入开展自查整改，举一反三全面清理违规信息、严管 “自媒体” 账号。同时，建立完善总编辑负责制、内容审核管理规范，从制度层面采取有力有效措施，切实防止扰乱网络传播秩序问题的发生。整改期间，8 款手机浏览器要切实做好 “一公告、两审核”：“一公告” 即 10 月 27 日 8 时，各手机浏览器要在首屏显著位置发布自查整改公告并 PUSH 推送全量用户，自觉接受社会监督。“两审核” 即 10 月 28 日 15 时前，各手机浏览器要按照整改要求向属地网信部门提交细化整改工作安排，经审核同意后开展自查整改；自查整改结束之日，即 11 月 9 日 17 时前，各手机浏览器向网信部门提交自查整改报告和内容运营制度规范并接受审核。

自查整改结束后，网信部门将对自查整改情况进行检查评估，对整改后问题依然突出的手机浏览器，将依法依规进行严肃处置，直至取缔相关业务。此外，各地网信部门还将对属地手机浏览器进行全面摸底排查，一并按要求纳入专项整治和督导整改。