互联网停车平台 PP 停车近日宣布获得腾讯集团 2 亿元战略投资。此前，该公司曾在 2015 年获得协同创新基金千万元的 A 轮融资。腾讯出行副总裁钟学丹将出任 PP 停车董事。

PP 停车一直是微信支付、腾讯出行的战略及生态合作伙伴，在获得腾讯集团投资后，双方更深层面的战略合作也将陆续展开。

PP 停车于 2013 年创立，是中国最早进入智慧停车行业的互联网公司之一。从诞生之日起，PP 停车就定位为中国智慧停车行业的 “连接器”，基于 SaaS 服务赋能传统停车设备行业的互联网平台。

PP 停车以轻资产模式切入停车行业，逐步融入停车生态链，与停车场管理方、传统停车设备厂商共建生态。并且基于相互连接实现了实时车位数据共享、微信无感支付、停车场智能化管理等一系列功能。

2017 年，PP 停车正式将 “私有云服务” 升级为面向中国整个停车设备行业的 “P 云开放平台”。目前，P 云平台已与全国超过 93% 的停车设备厂商达成了深度战略合作。同时基于开放连接的运营模式，PP 停车正在快速将服务扩展到全国各地。目前，PP 停车已拥有超过 5000 万车主用户。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。