近日，全球运动潮流品牌 STARTER 宣布完成 3000 万美元 B 轮融资，本轮由 M31 资本领投，地素时尚、云九资本跟投，老股东红杉资本等继续追加，青桐资本担任独家财务顾问。

STARTER 于 1971 年诞生于美国康涅狄格州，是一个拥有纯正美式街头及美式运动血统的全品类运动潮流品牌，全球年度销售额超过 10 亿美元。其品牌内核聚焦先锋精神、美式运动、嘻哈及街头文化。从 1976 年开始 STARTER 便陆续拿下包括 NBA、MLB、NFL、NHL 在内的多家职业运动联盟的授权，成为全球首批制作和销售带有美国运动联盟和球队标志的服装品牌。

在运动服后，STARTER 尝试了更多领域的探索，逐渐融合了音乐、潮流以及街头文化，相继与 SUPREME、ABATHING APE、KITH、UNDEFEATED、ACNE STUDIOS 等全球知名潮流单位合作。2011 年，STARTER 正式推出了高端街头潮流支线 STARTER BLACK LABEL，以其融合美式运动及潮流文化的创新设计理念，开发出了 “SATINJACKE”（色丁夹克）、“HALF-ZIP JACKET”（半开夹克）等经典单品。

2019 年，STARTER 正式启动中国区业务，推出更适合亚洲人体型的全新商品组合并全面拥抱新零售。

产品设计上，以致敬美式运动经典的 “New OG” 与具备创意潮流元素的 “HiStreet” 为主线，以运动、潮流以及文化元素的融合为工艺理念，并为中国市场特别开发了丰富的鞋类 SKU。产品陈列采用不同故事主题包的 “产品内容化” 手法，与目标受众沉浸式沟通品牌所承载的 “先锋精神与个性表达” 价值主张。

值得一提的是，有丰富跨界经历的 STARTER 在进入中国市场后即与米原康正、POPMART、ERIC SO、RICK&MORTY、NYCHOS 等数十个 IP 品牌及著名设计师进行了合作，推出中国区限量联名产品。

市场运营方面，有别于传统运动品牌，STARTER 中国更为强调消费者深度洞察与全渠道快速触达。“我们疫情期间线上销售额同比翻了 4 倍。” STARTER 中国业务负责人介绍道，“作为有鲜明价值取向与强内容思维的品牌，我们非常看重与消费者的沟通密度，中国市场特有的流量结构也给了品牌方更多与受众的互动触点及对话环境。目前我们深度运营百万级粉丝的私域流量，跟中国各地潮玩社群培养了品牌亲密度，并陆续开展与头部主播的直播合作。接下来，我们会进一步完善 KOL/KOC 传播矩阵，加强品牌分发效率。我们希望中国所有热爱运动、有表达欲望的年轻人，都能够快速形成对 STARTER 品牌的价值认知并在我们的产品上找到独特的情感共鸣。”

品牌数字化建设方面，STARTER 中国目前已逐步落地进店流量识别、门店运营可视化等数字应用。未来会在产品设计、上新管理、库存周转、供应链管理等更具体的业务场景做进一步数据链接与分析指标体系建立，提高智能决策水平及快速迭代的反应能力。

本轮融资后，STARTER 将加速大中华区市场品牌推广、线上线下业务布局及新零售体系搭建。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。