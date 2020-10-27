今日，vivo 研发总部开工仪式于东莞长安举行。vivo 研发总部的动工标志着公司将持续加大创新投入，通过聚焦设计、影像、交互和性能四个长赛道，不断为消费者提供极致的产品和服务，并进一步推动行业技术的升级。

此次动工的 vivo 研发总部将坐落于东莞市长安镇莲湖路，基建部分投资超 50 亿元，总占地面积 180 亩，建筑面积 65 万平方米。除了 vivo 研发总部外，vivo 还将建设一个培训中心，包含企业大学、企业展览馆等建筑，总占地面积 224 亩。两个项目都将在 2025 年投入使用。

vivo 创始人、总裁兼首席执行官沈炜在开工仪式上表示，“受益于东莞市及长安镇良好的经济和地理环境，vivo 实现了健康、快速的发展。我们从长安出发、走向全球，通过科技创新，持续为我们全球 30 多个国家和地区的消费者提供极致的产品和服务。”

vivo 研发总部分为办公区与公寓区。办公区共 9 栋建筑，公寓区 5 栋建筑。在整体设计上，vivo 研发总部致力打造成为一座 “花园中的微型人文城市”。园区总体规划秉承传统人文精神，以员工为本，配套了丰富的基础设施和其他功能需求；同时，园区更借景周边山林秀色，以花园自然美景为串连，将园区通达至城市公共空间，营造出一个与自然环境相互融合且又高效高质的办公环境。

作为 vivo 全球研发战略的重要组成部分，vivo 研发总部及各地研发中心承载着 “超级大脑” 的功能，为产品注入源源不断的未来想象。

今年 6 月，vivo 北京研发中心入驻新址，进一步加快 5G 等创新技术研发成果的转化；此外，位于杭州的 vivo 全球 AI 研发中心也已于本月初正式开工。