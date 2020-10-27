“创作者最大的幸福，是做出好作品，然后得到大家的认可。”

日前，一年一度的 2020 微博超级红人节正式拉开帷幕，自 2016 年以来，这个汇聚全网红人的盛典已经连续举办五年。作为国内红人领域顶级行业盛会，超级红人节颁发的各大奖项同样是活动的重头戏，引发各路红人及其粉丝的强烈关注。其中，深受广大用户喜爱的护肤界百科全书——俊平大魔王，再次斩获含金量十足的 “年度最具商业价值红人” 奖项，和他共获殊荣的还有李佳琪、薇娅等。

历年微博超级红人节的重头戏，“年度最具商业价值红人” 是平台公认的优质内容缔造者，获奖者凭借自身独特个性与丰富的创意内容广获粉丝认可，俊平大魔王此次获封 “年度最具商业价值红人” 可谓实至名归。

俊平大魔王表示：“很高兴第二年拿到超级红人节《年度最具商业价值红人》这个沉甸甸的荣誉，我觉得最具价值的事情是，帮助消费者解决皮肤问题，做好的产品让大家的皮肤变好。”

作为拥有多年护肤品牌运营经验的创业者，和微博粉丝数超过 909 万的资深美妆博主，俊平大魔王坚持输出优质原创内容，在粉丝用户中拥有极高的人气，其作品曾连续 8 个月占据秒拍短视频博主时尚榜第一名，在用户群体中拥有强大的号召力。

同时通过全面且客观的护肤品成分测评，以及深入了解用户需求与解答用户护肤疑难并行，俊平大魔王也逐步走进用户内心，成为深受广大用户喜爱的护肤界百科全书。

俊平大魔王的另一个身份则是 JUNPING 品牌创始人方俊平，坚持 “植物的情绪” 能影响人类情绪，并有助于达到身心平衡，激活人体的自愈能力，也让 JUNPING 品牌的护肤品产品崭露头角。

方俊平坚信自然界生命与众俱来的天然强大的自我修复能力，和人类追求的健康与美，有着密不可分的关系。不同的香气能够影响人类的情绪，从而帮助达到身心平衡状态，激活肌肤自愈能力。

而在营销方面 JUNPING 品牌更是表现抢眼，销售业绩不断攀升，在 2019 年一举拿下素有 “美妆奥斯卡” 之称的天猫金妆奖，而在早前的 618 电商大促中，线上店铺各系列产品更大批量售空断货。

从内容创作者到护肤品牌的打造，如今 JUNPING 品牌的植物情绪翻译专家更是掀起了又一波围观。“我用了很多年的时间去理解的一件事情，身心平衡是可以让人激发出身体的自愈力。找到大自然的智慧成分，通过高科技去触发身体的自愈力，为更多的人带来健康与美”。

对于内容的坚守和对产品打磨的执着也让方俊平得到了更多的认可。正如他所说，帮助消费者解决皮肤问题，做好的产品让大家的皮肤变好，才是最有价值的事。