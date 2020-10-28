微软发布了 2021 财年第一财季财报。该公司第一财季营收为 371.54 亿美元，同比增长 12%；净利润为 138.93 亿美元，同比增长 30%。

2021 财年第一财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 123.19 亿美元，比去年同期的 110.77 亿美元增长 11%；运营利润为 57.06 亿美元，相比之下去年同期为 47.82 亿美元。

智能云部门的营收为 129.86 亿美元，比去年同期的 108.45 亿美元增长 20%；运营利润为 54.22 亿美元，相比之下去年同期为 38.89 亿美元。

更多个人计算业务的营收为 118.49 亿美元，与去年同期的 111.33 亿美元相比增长 6%；运营利润为 47.48 亿美元，相比之下去年同期为 40.15 亿美元。

微软 CEO Satya Nadella 表示：“每个企业未来十年的经济表现将取决于其数字化转型的速度。我们正在整个现代技术堆栈中进行创新，以帮助每个行业的客户缩短实现价值的时间、提高灵活性并降低成本。”

微软执行副总裁兼首席财务官 Amy Hood 表示：“客户对我们云产品的需求推动本财年业绩实现了强劲的开局。我们的商业云收入达 152 亿美元，同比增长 31%。我们将继续抓住面前的重大机遇进行投资，以推动长期增长。”