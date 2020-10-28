网红电商服务平台魔筷科技已于近期完成了数亿元 C+ 轮融资，由钟鼎资本、五源资本（原晨兴资本）联合领投，众源资本、高榕资本、米仓资本持续跟投。在完成此轮融资前，魔筷科技已获得来自快手、腾讯、唯品会的战略投资，以及众源、高榕、钟鼎、微影、道生和米仓等机构的投资。

魔筷科技成立于 2015 年，致力于更好地链接、赋能和服务网红与供应商群体，并为消费者带来创新、优质的社交购物体验。魔筷科技最初主要为大型零售商提供运营管理的电商 SaaS 系统。之后在 2018 年初，魔筷与快手达成合作，开始为网红提供电商交易 SaaS 系统与服务；2019 年，魔筷开始布局供应链，满足网红对优质货源的需求并提供相关服务。

目前，魔筷科技以 SaaS 工具服务为核心贯通了直播电商的整体链路，并发展出以此为基础的 S2B2C 商业模式，即网红可以通过魔筷星选商家版 App 寻找到合适的供应链，同时将商品销售给 C 端消费者，魔筷则负责一件代发、售后管理等运营服务。

其中，“魔筷星选” 是魔筷科技的主要核心产品，深耕于快手、腾讯直播生态，为网红和供应商提供直播电商运营 SaaS 系统工具及运营服务，其中含有客户管理、分销推广、经营分析和店铺管理等功能，帮助用户快速布局直播电商。目前注册使用魔筷的网红用户已达数百万个、供应商用户已达数千个。

在 SaaS 工具方面，魔筷立足于直播电商的实际场景需求，主要专注于提高系统的稳定性、易用性和开放性。据了解，目前魔筷的系统能力和技术水平处于同行业相对领先的地位，支持高流量并发，包括每秒百万级的用户同时进入，每秒十万级用户同时下单以及十万级的消息推送。另外，魔筷今年还上线了会员管理 CRM、小助手等一系列新工具，并进一步开放可服务市场，满足用户多角度、多层次的使用需求。同时，魔筷还建立了人工智能团队，通过大数据和人工智能提升主播和货的匹配效率。

在供应链方面，魔筷专注于提高服务的 “广度” 与 “深度”。目前，魔筷已上架的 SKU 达 50 万个，品类覆盖度达到 85%，直播热销款的覆盖度超过 90%，覆盖的类目主要有食品、美妆、百货和服饰，并仍在持续快速的迭代。除此以外，魔筷还形成了品牌孵化和爆款打造的能力，例如月销 150 万支的蜂毒牙膏，以及月销超千万元的合味芳螺蛳粉。魔筷将这些初创或地方性的小品牌打造成为快手爆款，并将热度辐射到其他电商渠道。

在运营服务方面，魔筷打造了一套针对不同层级网红的运营服务体系，其中含有技能培训、直播策划和涨粉指导等服务。另外，在客户服务方面，魔筷团队在服务的响应程度和服务的质量上均有较好表现。据了解，除售后服务外，魔筷还可提供 7×24 小时的商品审核服务。

与此同时，为实现对用户的零距离服务、孵化和培育网红经济人才、助力供给侧渠道革新和能力升级，魔筷正在全面落地线下直播基地。目前魔筷已在全国 20 多个城市设立了直播基地，基地的功能包括仓储物流、孵化与培训、活动策划等。

在今年快手发布 8.0 版本后，魔筷即成为了快手的核心广告服务商，并启动了电商广告业务，为主播和商家提供专业的流量投放与提升服务。以快手为核心阵地，魔筷也在持续拓展与其他平台上的合作，例如腾讯生态的微视、全民 K 歌、腾讯视频、QQ 等，为多个平台的主播提供包括 SaaS 交易工具、供应链服务和流量投放等服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。