欧可林 Oclean 已经耕耘洁牙产品许多年了，这次迎来了产品更新。首先登场的是 Air2 电动牙刷，而比较重磅的产品则是 W1 便携式智能空气动力冲牙器。

（Oclean）欧可林 Air 2 超静音电动牙刷主打的就是 Oclean 欧可林独家研发超声波主动降噪静音技术。借助 20000Hz 以上的高频信号驱动马达，搭配噪声抑制算法，抑制马达工作产生的声波谐波声强，从而实现电动牙刷工作时 “超静音” 的效果。Oclean Air2 已通过 CNAS 专业噪音测试认证，工作时噪音低于 45dB，远低于国家标准的 72dB。

为了迎合年轻人的需求，其拥有四色花语多彩机身可选，并且超轻巧易便携。带有双尖丝软刷毛，高清洁力的同时呵护牙龈。支持一键运行，两种模式可选，简洁易用。具备 IPX7 级防水能力，可放心使用。

另一款产品则是 Oclean W1 便携式智能空气动力冲牙器。这个空气动力冲牙技术是 Oclean 欧可林团队经过两年多的技术探索和创新，独创的业界突破性的技术。将空气高速压缩后，经过高速喷射，高速气流将空气混合水中，持续喷送含氧气泡，动力储水槽中水流带出，并经过混合后喷射，清洁齿缝和牙周袋。满足清洁力的同时，提升冲牙舒适感，不痛，不伤牙龈。

另外，W1 冲牙器具备 9 档力度可选，蓝牙连接 APP 设置，满足不同人群。小水箱，可冲洗约 160 次，中途无需加水，亦可直接使用漱口水。

价格方面，Air2 电动牙刷：价格 269 元。W1 冲牙器：价格 799 元。Air2 电动牙刷天猫欧可林旗舰店、欧可林京东自营旗舰店、小米有品同步发售，W1 冲牙器天猫欧可林旗舰店首发。