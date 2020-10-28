动点科技国际品牌 TechNode Global 宣布，第五届 ORIGIN 大会将于 2020 年 11 月 18 日在线上举行。TechNode Global 是放眼亚洲的科技平台，为新创业内人士提供优质的科技新闻、跨境业务、活动以及量身定制的营销方案。ORIGIN 大会锁定亚洲科技，是代表地区创业领域最新发展的国际盛会，来自各地区的国际行业领袖和科技创新者齐聚一堂，分享趋势、经验和见解。

今年的 ORIGIN 大会以 “ 创业亚洲：向创新创业精神致敬” 为主题，将成为 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT Malaysia 2020 的一个重要环节。在为期三天的线上科技嘉年华里，人们可以体验马来西亚槟城现场的活动以及嘉宾对话，他们将探讨科技的公益承诺。

大会期间，TechNode Global 将公布首届 ORIGIN 创新奖的最终得奖名单，这些得奖者代表了亚洲新创这一年表现杰出的企业、生态系统推动者和参与者。

ORIGIN 大会的会议部分将有来自十余个国家和地区的专家和领袖参与，其中包括：

辉瑞公司辉瑞生物制药集团新兴亚洲区负责人 Anil Argilla.

OkCredit 联合创始人兼 CEO Harsh Pokharna

PasarPolis 创始人兼 CEO Cleosent Randing

维科思创投创始成员兼副董事长季淳钧（Jeff Chi）

iKala 联合创始人兼 CEO 程世嘉（Sega Cheng）

Gushcloud 首席财务官 Andrew Lim

全部名单请访问 https://technode.global/origin/

虚拟会议有多人会谈、对谈等形式，话题从直播商务到数字健康、从风险投资到女性创业，将重点探讨近期相关行业的发展情况和对未来发展轨迹的预测。

TechNode Global 创始人兼首席执行官卢刚博士表示：” 现在不是放慢脚步的时候，尽管宏观环境充满挑战，但我们的旗舰会议能够如期顺利举办，我心怀感激。大亚洲社区在与更广泛的国际社会打交道时，采取合作而非竞争的态度是非常重要的，这就是为什么这次会议在当前的环境下是及时和必要的。今年，我们首次将活动搬到网上，我们相信与 TechFest Live 的合作可以让双方接触到更多的受众群体。我们期待聚集志同道合的优秀创业公司、风险投资家和行业专家，一起分享宝贵的见解和预测。”

马来西亚 WCIT、TECHFEST Live 的首席执行官刘艺苑（Ngai Yuen Low）表示：”TECHFEST 非常荣幸能与 TechNode Global 携手共进，分享各自在新创领域的专业知识。最重要的是，我们的合作可以让对话具有包容性，让更多的人参与进来。我们呼吁重塑数字时代的承诺。我们需要让每一项创新都能产生社会利益，因为每个人都能够参与其中。”

现在起，使用优惠码 ORIGINATTECHFEST 可享受全场门票 150 美元优惠！

欲了解更多信息，请访问 https://technode.global/origin/。

ORIGIN 大会议题

趋势解读： 关于直播电商的一切

Gushcloud 首席财务官首席财务官 Andrew Lim

iKala 联合创始人兼 CEO 程世嘉（Sega Cheng）

Captive 述源文化 CEO 和创始人潘正浩（Colin Phua）

千赐资本 Favour Capital 总裁及创始合伙人方叶（Eric Fang）

科大讯飞是如何促进全球人工智能应用的

科大讯飞国际部东南亚总经理李易霏（Rachel Li）

数字健康的发展势头

ACCESS Health 新加坡、中国大陆及中国香港主任刘畅博士

辉瑞公司生物制药集团新兴亚洲区主管 Anil Argilla

MassMutual Ventures 投资助理 Carlos Jo-Loo

BlueChilli 集团业务及项目总监 Hui Hong Seow

收获未来：植物性替代食品的巨大机遇

Lever VC 创始人兼管理合伙人 Nick Cooney

Green Monday 东盟业务发展总监黄伟荣（Kelvin Ng）

AgFunder 亚洲和 GROW 加速器总监 John Friedman

印度小商户的数字化

OkCredit 联合创始人兼 CEO Harsh Pokharna

InnoVen Capital 董事 Tarana Lalwani

数字时代如何重塑保险业

PasarPolis 创始人兼首席执行官 Cleosent Randing

职总英康（NTUC Income）公司转型办公室负责人 Max Tiong

Plug & Play 技术中心，保险技术和金融技术（新加坡）项目总监 Kayvon Deldar

菲律宾教育的新解法

Edukasyon 首席营销与合作官 Grace David

马尼拉天使投资网络（MAIN）创始成员 Joseph de Leon

建设供应链和物流的复原力

Tramés 联合创始人兼 CEOKevin Lim

Moovaz 联合创始人兼 CEO 李俊贤

LogiSYM 公司合作总监 Garry Lim。

创业者该从哪里拿到投资

MDI 风投管理合伙人 Kenneth Li

维科思创投创始成员兼副董事长季淳钧（Jeff Chi）

光速创投副总裁 Pinn Lawjindakul

Sistema 亚洲区 BD 总监 Ambar Machfoedy

日本初创企业如何打造智慧和可持续发展的城市

akippa 株式会社副总经理小林宽之

MyMizu 联合创始人 Mariko McTier

Queue, Inc. 联合创始人兼首席运营官三桥启多

在 #她时代 #中茁壮成长：是时候让女性创业者大放异彩了

Patamar Capital 合伙人 Shuyin Tang

Cocoon Capital 执行合伙人 William Klippgen

Supahands 联合创始人 Susian Yeap

亚洲女性科技协会创始人 Jenni Risku

关于 ORIGIN 大会

ORIGIN 大会是 TechNode Global 的旗舰国际活动，涵盖了亚洲科技和初创企业的最新发展，来自该地区的国际行业领导者和技术创新者聚集在一起，分享趋势、经验和见解。

由 TechNode Global 举办的 ORIGIN 大会将于 11 月 18 日在 TECHFEST Live x ROAD-TO-WCIT Malaysia 2020 举行，主题为 “ 创业亚洲”。庆祝创新和创业精神”。

关于 TechFest Live x Road-to-WCIT 2020 马来西亚大会

TECHFEST2020 LIVE 是融合了线下和线上内容的科技嘉年华，从 2020 年 11 月 18 日至 20 日，为期三天的全球技术活动，充满了沉浸式的虚拟现实体验和互动项目。它将以行业领袖的见解为特色，展示新技术，并分享来自世界各地的鼓舞人心的影响故事，同时向全球展现马来西亚槟城入选联合国教科文组织世界遗产的乔治敦拥有的新活力。除了在 83 个国家进行在线直播外，此次活动还将提供电视直播，以及点播服务。TECHFEST2020 LIVE 还将包括私人对接、虚拟展览和有针对性的 O2O 活动。TECHFEST2020 LIVE 将举办三大创新对话：世界信息技术大会特别版 ROAD-TO-WCIT MALAYSIA、Technode Global 举办的 ORIGIN 大会、以及 5G 马来西亚。ROAD-TO-WCIT MALAYSIA 是 2022 年 WCIT 马来西亚世界信息技术大会的前奏。