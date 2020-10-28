财经教育品牌斯尔教育近日宣布完成数百万美元 Pre-A 轮融资，由启明创投领投，老股东跟投，华夏桃李资本担任独家财务顾问。资金将主要用于加速师资、教研、技术等供给迭代和产品升级。斯尔教育于去年 8 月完成天使轮融资。

师资和教研方面，斯尔教育通过培养自己的全职老师，向其提供标准化、全方位的教研和教学支持，鼓励老师之间、老师和其他业务团队之间充分交流协作，形成 “相互成就” 的文化氛围；通过构建 “开放创新” 的知识和流量共享生态，打破老师个人的天花板，帮助其实现能力和口碑的突破；同时也在薪酬激励机制上做了不同尝试。

产品方面，斯尔教育采用 “直播大班” 模式，同时提供课程有效期内的 “无限回放”，相比于在线一对一教学，可以覆盖更大的用户基数，带来可持续发展的业务模型；相比于传统录播课，提高了购课性价比和学习完课率，增强了学员端的督促性和陪伴感，并通过向教学端提供实时反馈，为教学带来更大的提升可能性。

启明创投执行董事王欣表示，“我们认为在现在教育在线化、直播化的浪潮下，职业教育中的很多品类都有用新的商业模式重做一遍的机会，而财会教育是其中既有市场空间、又有迭代机会的领域。我们和斯尔团队在交流的过程中，认为这个团队富有洞察力和执行力，既能从产品层面上不断创新迭代，也能在战略路径上想得足够深远，做得足够坚决。这些品质对于一个年轻的团队来说是非常稀缺的，在全行业中也是非常优秀的。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。