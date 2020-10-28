Alphabet 旗下自动驾驶公司 Waymo 与戴姆勒日前达成了全球战略合作伙伴关系，双方将部署自动驾驶 SAE L4 技术。

Waymo 的自动驾驶测试车在美国 25 个城市的公共道路上行驶了超过 2000 万英里，在模拟中行驶了 150 亿英里。Freightliner 品牌母公司戴姆勒卡车北美公司，在开发最先进的 Class 8 车辆方面拥有丰富经验。

根据计划，配备 Waymo Driver 的自动驾驶 Freightliner Cascadia 卡车将在未来几年内交付给美国客户。两方日后也会向其他市场扩张。

Waymo 首席执行官 John Krafcik 表示：“我们对戴姆勒的工程技术和广泛的全球卡车产品组合表示最高的敬意，因此，我们希望与我们的新合作伙伴一起扩大 Waymo Driver 的规模，以在全球道路上提高道路安全性和物流效率。”

戴姆勒卡车公司管理委员会主席兼戴姆勒公司管理委员会成员 Martin Daum 说：“近年来，我们在全球路线图上取得了重大进展，将量产的高度自动驾驶化的卡车推上了道路。通过与 Waymo 这一自动驾驶领导者的战略合作关系，我们正朝着这一目标迈出重要的一步。这项合作伙伴关系是戴姆勒卡车的双重战略路线的补充，后者与两个强大的合作伙伴合作，向客户提供了与我们一流卡车无缝集成的自动驾驶 L4 解决方案。”