威马汽车今天发布公告，称其已经主动向向国家市场监督管理总局备案了召回计划，即日起向用户找回召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。

威马汽车表示，将通过授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换其他供应商提供电芯的动力电池包，以消除安全隐患。上述车辆召回期间，针对用户日常出行受到的影响，威马将提供合理的补偿方案。

威马汽车将通过挂号信、智能交互系统、小威随行 App、短信、微信、电话等方式通知有关用户此次召回事宜。

威马在公告中提到，近日有威马车辆发生底部冒烟起火事件，经技术分析与验证，此次事件由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。

国家市场监督管理总局召回全文：

日前，威马汽车制造温州有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自 2020 年 10 月 28 日起，召回 2020 年 6 月 8 日至 2020 年 9 月 23 日生产的，装备了电芯型号为 ZNP3914895A-75A 的动力电池的部分 2020 款威尔马斯特电动汽车，共计 1282 辆。

本次召回范围内的车辆由于电芯供应商在生产过程中混入了杂质，导致动力电池产生异常析锂。极端情况下可能导致电芯短路，引发动力电池热失控并产生起火风险，存在安全隐患。威马汽车制造温州有限公司将通过授权经销商，为召回范围内的车辆免费更换其他供应商提供电芯的动力电池包，以消除安全隐患。

应急处置措施：相关车主应立即停止运行隐患车辆，并联系当地威马授权经销商进行检修。

威马汽车制造温州有限公司将通过挂号信、智能交互系统、小威随行 APP、短信、微信、电话等方式通知有关用户此次召回事宜。用户也可致电威马汽车服务热线：4006-999-666，获取此次召回的相关信息。此外，也可登录网站 dpac.samr.gov.cn、www.recall.org.cn 或关注微信公众号 (SAMRDPAC) 了解更多信息，反映缺陷线索。