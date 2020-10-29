致力于开发高效经济的细胞疗法治疗肿瘤的全球临床开发阶段的亘喜生物科技集团（Gracell Biotechnologies Inc.，简称 “亘喜生物”），今天宣布公司已完成 C 轮融资，募集 1 亿美元资金。本轮融资由 Wellington Management Company、OrbiMed 和 Morningside Ventures 领投，参与本轮的新投资者还包括 Vivo Capital。现有投资者 Temasek Holdings、Lilly Asia Ventures 、OrbiMed 和 King Star Med LP 也参与其中。

“我们非常高兴能够获得高知名度投资机构的资金支持，新投资机构的加入将进一步扩大投资者基础，” 亘喜生物创始人、董事长兼首席执行官曹卫（William Wei Cao) 博士说，“亘喜一直致力于开发创新的、高效的、且广大患者支付得起的 CAR-T 细胞治疗产品。公司获得新的高质量的投资机构的支持，将助推我们实现阶段性目标。”

亘喜生物成立于 2017 年，旨在攻克行业所面临的自体和同种异体 CAR-T 细胞产品普遍存在的技术挑战。公司科学家自主研发出前沿的 FasTCAR 和 TruUCAR 技术平台。基于 FasTCAR 平台技术，亘喜生物开发出表型更年轻、耗竭更少、杀伤更佳的自体 CAR-T 细胞产品。该 T 细胞经 22 至 36 小时生产，能够在次日收获；基于 TruUCAR 平台技术，亘喜生物开发出源自无需 HLA 配型的健康供体的 T 细胞的通用型 CAR-T 产品。此外，因其临床使用时，无需桥接骨髓干细胞移植，公司基于 TruUCAR 平台所开发的” 即用型” 同种异体 CAR-T 细胞产品，将以更低的成本和更高的方便性服务于广大患者。

利用自有的 FasTCAR 和 TruUCAR 平台技术，亘喜生物正在开发一系列自体和同种异体细胞治疗候选产品，用来治疗血液肿瘤和实体瘤。目前，公司正在开展两项由研究者发起的 I 期临床试验，包括在 FasTCAR 平台下开发的 GC012F 自体细胞候选产品，用于治疗复发性或难治性多发性骨髓瘤 (r/r MM)；基于 TruUCAR 平台下开发的 GC027 同种异体候选产品，用于治疗复发性或难治性 T 细胞急性淋巴细胞白血病 (r/r T-ALL)。

另外，亘喜生物首个候选产品，来源于健康供者 T 细胞的 GC007g 用于治疗 B 细胞急性淋巴细胞白血病（B-ALL），已经进入中国 IND 新药 I 期临床试验。

本轮募集的资金将用于加速推进临床阶段的候选产品进入下一阶段，并进一步展开临床前候选产品的研发活动。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。