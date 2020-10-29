智能影像品牌 Insta360 推出了口袋全景防抖相机 ONE X2。新相机集全景视频与平面视频为一体，既可拍摄 5.7K 高清全景视频，也可开启一侧镜头拍摄超广角平面视频。ONE X2 搭载了 FlowState 防抖科技，针对照相功能，PureShot 纯净摄影模式则可以保留更多画面细节。

具体拍摄格式方面，新相机支持 5.7K 30fps、4K 50fps、3K 100fps 全景录影和最高 2560 x 1440 分辨率 50fps 的超广角录影，此外它也支持 6080 x 3040 的 360 度全景和 4320 x 1440 的环绕全景照片。

相机机身配置高亮触摸屏，并实现裸机 10 米防水；配备 1630mAh 电池，续航大幅提升，以最高分辨率可持续拍摄 80 分钟以上；相机还采用 4 颗麦克风收音，设有 360 指向收音、降低风噪等全新的音频模式。

ONE X2 在软件 AI、创意玩法方面亦有显著提升。深度追踪 2.0 可以追踪任意形状明确的主体，使其始终处于画面中心，不再局限于追踪人、车等。同时 AI 创意库新增多个玩法模版，包括移动分身、滑动变焦、路人移除、时间凝结等。

ONE X2 有不少全新配件，如升级版镜头保护镜、迷你子弹时间绳盒等，提升了相机的可玩性和拓展性。相机还可连接多款外部设备，如 AirPods、Apple Watch、GPS 智能遥控器等。

此外，Insta360 此番还推出了 ONE X2 火影联名版，其分为宇智波佐助版和漩涡鸣人版，镜头设计结合写轮眼、轮回眼等，机身则以特殊涂层印刻宇智波团扇等经典火影元素。

ONE X2 目前已经正式开售，定价为 2798 元。火影联名版也已开启预售，售价为 2998 元。