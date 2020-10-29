10 月 29 日，智慧移动能力公司九号有限公司（证券简称 “九号公司”）在上海证券交易所科创板正式上市，成为中国境内上市企业中 “VIE+CDR” 第一股，红杉中国为其最大外部机构投资人。上市首日，九号公司的开盘价为 33 元/份，较发行价 18.94 元/份上涨 74.23%，开盘后，九号公司股价最高涨幅超 100%，市值超 230 亿。

上市现场，九号公司将仪式交给了其 Segway 配送机器人 S2 完成，首开 A 股机器人鸣锣上市先河。九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业，其开发了包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能两轮电动车、智能服务机器人等一系列产品。

九号公司董事长兼 CEO 高禄峰在上市致辞中表示：“8 年前，九号公司的创始团队带着 ‘用科技改变人类出行’ 的梦想推开了智能短交通的大门。现在，九号公司已成功走向世界，在国际竞争中淬炼成长为全球化科技企业。上市对我们来说是新的起点和契机。”

九号公司创造了科创板申报企业中的多个 “第一”：第一家存在协议控制架构（VIE）的企业、第一家申请公开发行 CDR 存托凭证的企业；同时，九号公司也是第一家具有 AB 股和员工期权的红筹上市公司。

公开信息显示，九号公司自创立至今，一直专注于出行细分领域市场的深入挖掘，先后开发了平衡车、电动滑板车市场，迅速实现对平衡车全产品线的覆盖。数据显示，九号公司 2018 年供应了全球超 70% 的共享滑板车运力。根据全球知名市场研究公司 GFK 报告数据，2019 年 1 月至 2020 年 2 月，九号公司电动滑板车产品在德国、意大利、西班牙等欧洲主要国家市场份额均为第一。

平衡车、滑板车两大主营业务的连续增长，为九号公司带来了持续稳固的营收。依据招股书，2017 年至 2019 年，九号公司实现营收分别约 13.81 亿元、42.48 亿元、45.86 亿元，年复合增长率达 82.21%。

据了解，九号公司拥有一支实力强劲的研发团队，截至去年底，其研发团队人员合计 864 人，占公司总数的 36.26%。截至目前，九号公司已经拥有 1000 余项行业基础核心专利，在电机、电控技术、电池包研发技术、人机交互技术及机器人技术等电控及人工智能领域具有丰富技术积累。

依托技术储备，该公司制定了 “一点两线 “服务机器人战略，“一点” 即基于机器人移动的核心技术栈，包括机器感知能力、运动能力和运载能力。“两线” 即聚焦于配送机器人的服务机器人产品线，和 RMP（Robotics Mobility Platform）机器人运动平台。

在技术积累基础上，九号公司的产品研发呈现勃发态势。依据招股书，2017 年底，九号公司推出首款具备人体识别、人脸识别、人体追踪等功能的服务机器人产品 “路萌 Loomo”，并于 2018 年初正式量产上市。2017 年起，九号公司重点研发 “配送类服务机器人产品”，推出 “Loomo GO” 配送机器人，成为国内首批设计生产用于末端配送的服务机器人的公司之一。此外，今年该公司还量产上市了楼宇间配送室外配送机器人，以及楼内配送室内配送机器人两类产品。