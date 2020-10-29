作为全屋互联网家电的开创者，云米举办了主题为 “全屋互联 5G 来了” 的 5GIoT 战略新品发布会。发布会上，云米不仅构建了集技术架构、AI 算法、5GIoT（WiFi 6）芯片模组、智能传感器、人性化交互等为一体的 Home SaaS 家庭 5GIoT 系统架构，还通过发布 5GIoT（WiFi6）芯片模组、5GIoT 路由器和 5GIoT 超级开关等系列 5GIoT 战略新品，让用户畅享智能流畅的 5GIoT 家居互联。

从 5GIoT 系统架构到系列 5GIoT 战略新品，云米正逐步完成 5GIoT 家庭智能化的生态布局。正如云米全屋互联网家电创始人、CEO 陈小平所说，在云米 Home SaaS 5GIoT 系统架构下，家里的 IoT 设备都能高速互联，带来包括高速连网实时在线、One Touch 一键组网、更为人性化人机交互等在内的 6 大革新。可以说，云米让家成为自由触达、无缝体验的高科技的家。

同时，云米还发布了全球第一款 5GIoT 大屏冰箱及颠覆传统、具有革命性意义的新一代新风速烘技术、能看得见水中污渍的 AI 智目洗衣机。云米不仅加速 5GIoT 家庭智能化的普及落地、推动家庭生活场景变革，更正式宣告了智能家电竞争升级，5GIoT 家庭智能化进入全新自由流畅互联时代。

5GIoT战略新品多管齐下，开启高速全屋互联新时代

5GIoT芯片模组，完美匹配 5G时代

5GIoT 时代已经到来。但目前，市面上主流的 WiFi 4-IoT 模组仅适用于连接设备数量少（20+个）、不带屏幕、交互简单的智能产品，其有限的性能已无法满足 5GIoT 时代下高速全屋互联的需求，为了让每个 IoT 设备都能拥有更广泛的连接能力、完美匹配 5G 时代，云米正式推出了全球第 1 款 WiFi6-IoT 芯片模组——无忌。

无忌 WiFi6-IoT 芯片模组能够流畅适配⾮多媒体的智能交互屏，且⽆需额外 MCU、全屋智能产品都能⼴泛使⽤，实现全屋信号的更好覆盖。而且模组自带 AI 语音芯片，低成本，支持离线+在线语音，能够实现全屋设备自由地语音交互。

此外，无忌 WiFi6-IoT 芯片模组还能实现全品类、全场景下的全屋智能设备统一协议，响应更快、连接更稳、交互更流畅。

5GIoT路由器，为全屋互联⽽⽣

作为全屋互联中的重要一环，云米推出了 seaLink 5G Fixed WiFi6 路由器。seaLink 5G Fixed 搭载了行业顶级的高通 IPQ8071A 企业级芯片，新一代的 WiFi6 网络技术，还具备 4xA53 四核 CPU、256M ROM+512M RAM 强劲内存、以及双核 NPU，为家庭网络带来两大飞跃式改进。

一是高速信号，全屋覆盖。相对传统路由器网速慢，延迟高，seaLink 5G Fixed 具备超高速率，下行峰值达 3000Mbps，较传统路由器提升 2.5 倍；搭载了 6 颗 WiFi 信号放大器，借助 Long Symbol 技术使得信号穿墙能力强、覆盖面积广，其信号能覆盖约 4 个足球场的面积，同时配备 Beamforming 技术，实现信号定向增强，需要更多流量的设备，分配更强的信号，有的放矢、精准高效满足不同设备的流量需求；云米多路由 Mesh 组网技术，在房子较大、距离较远时可使用多台 seaLink 路由器 Mesh 自动组网，消除信号盲区，网络 “无感” 切换。

二是全屋设备，无限畅连。seaLink 5G Fixed WiFi 6 路由器支持 WiFi、蓝牙、ZigBee 多种连接协议混合组网，无需购买网关，设备可直接连网，连接数量高达 250 台，更可 One Touch 一键组网，按下顶部按键，全屋多设备即可同步连网，方便快捷，强悍连网能力快人一步。

可以说，seaLink 5G Fixed 为 5GIoT 全屋互联而生。seaLink 5G Fixed 3000M 售价 999 元，seaLink 5G Fixed 1800M 售价为 399 元，双 11 更有优惠价。

5GIoT超级开关，掀起全屋智能控制革命

云米超级开关 HomePad 5GIoT ，是一款开启全屋语音控制时代的产品，通过语音就可轻松随心控制全屋智能设备及相应的智能场景，实现人与设备更近距离的交互，让用户彻底告别过去繁琐的设备操控程序，完美解决无法远程控制机械开关、按键遥控的日常居家烦恼，将掀起新一轮全屋智能控制革命。

HomePad 5GIoT 搭载 WiFi 6 模组及 android10 操作系统，具备 1GB RAM+8GB ROM 大容量内存，能高速、流畅同时又非常稳定地充分满足全屋互联需求，屏幕亮度会根据环境光照进行智能调节。极简外观设计，美如端砚，风格百搭，能够融入不同的装修风格。

HomePad 5GIoT 的出现，更为家庭智能控制带来 3 大革命性的突破：

革命 1：全屋智能 语音控制。不论是热水器温度调节、汽车空调开启、空调温度调节、房间灯光开关，还是 AI 语音组网，了解天气……全屋互联，智能控制，就一句话的事。同时，还可以实现与全屋家电高速互联、跨屏交互：留言同步显示、多设备间通话、查看门外景象等均不在话下。

革命2：多种智能场景模式。HomePad 5GIoT 内置离家模式、回家模式、看电影模式等多种智能场景模式，可瞬间实现多个产品的自动启停或调节，还能根据家庭喜好、个人习惯等实际情况进行专属模式自定义，充分满足每个家庭的个性化需求，便利程度不言而喻。

革命 3：成为家庭 WiFi热点。HomePad 5GIoT 还可以化身 WiFi 热点，作为其他设备连网的中继，帮助家庭更好地实现 WiFi 信号的全屋覆盖。

全屋场景跨屏交互 5GIoT 让布满屏幕的家完美落地

云米全屋互联网家电已陆续推出 60+品类，而云米无忌 WiFi6-IoT 芯片模组、seaLink 5G Fixed WiFi6 路由器、HomePad 5GIoT 超级开关三种新品组合的诞生，则全方位、多维度助力 5GIoT 的家全屋设备高速互联成为现实，家庭物联网得以更全面、更快速、更稳定地响应用户需求，全屋场景跨屏交互变得更加自由、顺畅，布满屏幕的家由此得以完美落地。

全球首台畅刷抖音的5GIoT大屏冰箱，7 大创新配置定义高端豪华冰箱

专注探索 5G 时代家庭智能化的云米，虽然早在 2019 年初，便发布了声动业界的全球首款 5G 大屏冰箱，但云米并没有止步于此，一直在追求从产品智能到全场景智能的进阶。

在本次发布的 5GIoT 战略新品中，尤为引人瞩目的是云米重磅推出的全球第一台刷抖音的 5GIoT 大屏冰箱——21Face 云米 5GIoT 大屏冰箱（法式 520L），在 5GIoT 的赋能下，为用户带来更丰富流畅、功能多样且趣味无限的智能场景体验。

云米 5GIoT 大屏冰箱搭载相当于 12 部 iPhone12 屏幕大小的 21 寸大屏，解决中老年人刷抖音老花看不清的痛点，也使得全家一起爽快刷抖音成为可能，贴合当代家庭生活场景的同时，更能拉近人与设备之间的人性交互、家人与家人间的情感交流。

其搭载的 WiFi 6 芯片模组，完美匹配 5G 高速，高达 1200Mbps 的下载速度也让用户能够更畅快地刷抖音，并且无需手指滑动即可自动连播，不论下厨或是就餐时都能高速畅快刷海量抖音内容，轻松营造全家人都乐于参与的下厨与就餐仪式。

此外，用户还可以通过 5GIoT 大屏，流畅倾听喜马拉雅的海量优质音频，享受酷狗音乐的高品质音乐，观看爱奇艺的热播综艺和经典电影，豆果美食上超过 100 万条的高清视频菜谱也能随心查阅，边看边学、边学边做。日用品、生鲜水果、粮油副食等海量商品，亦可于在线购物商城中一站搞定！同时，用户还可借助大屏进行 5G 高清视频通话，在全屋互联的情况下，用户在厨房，即可控制全屋设备。

云米 5GIoT 大屏冰箱不仅带来丰富流畅的厨房智能场景体验，更用 7 大创新配置造就其高端、豪华调性：

创新配置 1：外壳采用奢华的高端岩板玻璃，魔幻版的石纹质感使其不仅能够完美融入高档装修，更是为家增添了一份大自然的气息。

创新配置 2：针对冰箱门太重、老人小孩开门费劲的痛点，云米 5GIoT 大屏冰箱在使用时只需轻敲 2 下，冷藏门即会自动打开。

创新配置 3：当用户双手端着盘子、不方便开冰箱门时，可借助智能语音交互，说句话就能打开冷藏门，解放用户双手。

创新配置4：冷藏双抽屉，干湿分储、藏鲜有度。水润保湿区的湿度维系在 90% 左右，确保果蔬持久水嫩，珍品干货区湿度则在 40% 左右，令珍品保持干爽。

创新配置 5：变温区的温度变化在大屏上实时可见，方便用户随时查看。

创新配置6：相对传统冰箱的 4 枚传感器，云米 5GIoT 大屏冰箱内置 9 枚温湿度传感器，借助全空间雷达感温来精准控温。

创新配置 7：在搭载广受用户欢迎的、杀菌率高达 99.9999% 的冰箱草本杀菌除味滤芯的基础上，对草本滤芯呼吸灯进行全新升级，不同颜色的呼吸灯让滤芯状态一目了然。

此外，作为高端好冰箱，云米 5GIoT 大屏冰箱还拥有包括 520L 超大容量、矢量变频、风冷无霜等多项业内一流配置。高端豪华，科技领先，21Face 云米 5GIoT 大屏冰箱（法式 520L）仅售 12999 元。

为了让更多家庭享受到 5GIoT 所带来的智能场景体验，云米还特意为年轻消费者定制了一款时尚版 5GIoT ⼤屏冰箱——21Face 无限说云米 5GIoT 大屏冰箱（对开门 520L）。仅需 4999 元，即可享受 5GIoT 赋能下丰富流畅的厨房智能场景体验。

划时代 AI 智目洗衣机 看得见水中污渍

发布会上，云米发布了一款名为 EyeBot 智目洗的划时代 AI 智能洗衣机，云米通过 5GIoT 结合 AI 算法，实现了洗涤过程智能化、洗涤结果可视化。该款洗衣机搭载了微光谱水质感应的核心技术，能够实时监测水质变化，同时配备 AI 智能算法，可精准感知衣物浊度和洗衣液残留程度。

有了以上两项黑科技加持，EyeBot 智目洗云米 AI 洗衣机可根据⽔中的污渍浊度智能调节洗涤时长、智能调节漂洗次数，将洗涤时间调节到恰到好处，确保⽔中⽆残留时方会停⽌洗涤。

传统洗衣机不会考虑实际洗衣过程中，衣物洁净与泡沫残余情况，只会按既定程序的标准时长进行洗涤。云米 AI 智目洗衣机不会过度清洗损伤衣物，更不会出现衣物洁净不足的情况。能智能灵活地应对实际生活中不同的衣物污渍、材质与数量状况，全面洁净衣物的同时更护衣。EyeBot 智目洗还配备 AI 智能漂洗灯带，让洗涤状况可视化，污净一目了然。

这台有眼睛、看得见水中污渍的 AI 智目洗衣机 EyeBot 智目洗，仅售 4999 元，在云米商城、线上全渠道、全国线下门店同步上市。

革命性AI 新风速烘技术发布，挑战行业最快烘干速度

除了多款重磅 5GIoT 战略新品，云米本次发布会还宣告了一项颠覆性、划时代的洗衣烘干技术——AI 新风速烘技术的诞生，同时推出了搭载该技术的 EyeBot 新风速烘云米 AI 新风洗烘一体机，让多年来缺乏重大技术创新的洗衣机行业得以更进一步。

采用传统热泵式与冷凝式烘干技术的洗烘一体机，烘干全家衣物一般需耗时 2 小时以上，又因为均是空气内循环烘干的原因，衣服放置机器内容易产生难闻异味。而 AI 新风速烘技术突破了传统空气内循环的约束，持续吸入外界新鲜空气，并不断排出湿热空气，实现滚筒内与外界的空气对流，大大提升烘干效率。

EyeBot 新风速烘云米 AI 新风洗烘一体机作为集云米洗衣科技之大成的产品，整机共有 40 余项专利，搭载了 4 类颠覆式发明，用科技实力为用户提供更优异的洗烘体验。

颠覆式发明 1：主动式引流风道。步进电机分别控制引流板、进气盒，使风门打开，打通外界与风道，确保外界进风更顺畅，同时减小进风噪音。

颠覆式发明2：超级跑车式涡轮增压。烘⼲时直流风机转速增⼤⾄ 4600 转，风道系统内的风量增⼤、压⼒增加，提高烘⼲效率。

颠覆式发明3：主动冷凝排风系统。出⽓盒⼦对出风⼝的湿热空⽓进⾏适度降温冷凝，降低出风⼝的蒸汽温度。

颠覆式发明4：AI智能调节隧道式风量。烘⼲开始空⽓通过湿⾐服阻⼒较⼤，涵道风量调⼤；烘⼲中途系统趋于稳定，风量⾃动减⼩更节能；烘⼲结尾，⾃动加⼤风量给⾐服快速降温，节约时间。

EyeBot 新风速烘使烘干时间缩短达到了 50% 以上，是目前行业烘干最快的产品，还具备一键新风去味模式，能够保持桶内空气流通并祛除异味。

它还配备了目前市面主流 2~3 万元价位机型才有的紫外除菌配置、紫外除菌率高达 99.99%。此外，还有智能 AI 语音控制，只需说出的衣物类别和材质，就能自动匹配洗涤模式，根据衣量称重分批智能投放洗衣液，可精确到 1ml，并拥有 OTA 云升级功能，不同洗涤模式持续更新，用户可免费下载使用。