10 月 29 日，中国植物肉品牌星期零，宣布完成 A+轮上亿人民币的融资，由光速中国领投，老股东经纬中国、愉悦资本、云九资本持续加码，这是星期零今年以来的第三次融资。

星期零创始人 Kiki 表示，本次融资后，星期零将会投入研发面向 C 端消费者的产品，并强化供应链、品牌推广和团队建设，提升生产研发效率，推出更多满足中国消费者的植物肉产品，进一步巩固星期零在国内市场的领跑地位。

此次融资的领投方光速中国创始合伙人宓群表示，“光速非常看好植物肉的发展趋势，一直关注这个赛道。我们看到了星期零作为植物肉赛道发展最快的初创企业的巨大潜力。新一代消费者更关注饮食结构和健康，也更愿意接受新生事物，植物肉有机会成为新的饮食选择。光速希望通过对星期零的投资为消费者的健康生活，为环境可持续发展做出贡献。”

合作德克士，极致性价比，重新定义植物肉新食材

在大众眼中，植物肉是一种相对高端食材，一般出现在一线城市的高级餐厅或网红店，被厨师们以高端的出品和不菲的价格，呈现在消费者的面前。

而新锐品牌星期零的出现，特别是本月与德克士的合作，迅速将植物肉这种新型食材，以极致性价比的价格，呈现在全国各地消费者面前，让上至北上广深等一线城市的消费者，下到新疆、西藏等地区的消费者，都可以买到星期零的产品。星期零在口感和价格上，都重新定位了植物肉这种新型食材，让其快速走入寻常百姓家菜单。

“与国际品牌进入中国，很难短期做一些本土化创新和适应不同，星期零作为国货品牌，更懂中国人的口味，我们团队也非常愿意为我们的客户做出一对一的创新，让客户的产品更加适合他们的消费者的需求。” 负责此次与德克士合作的星期零产品研发负责人表示，而此次与德克士联名的产品，就经过了近半年的打磨，才推向市场。与星巴克等动辄上 50 元的产品单价相比，德克士的植物肉系列产品最低价格卖到 15 元，这意味着，消费者品尝植物肉的门槛大大降低。

据悉，除了德克士之外，包含喜茶、奈雪的茶、花厨、gaga 鲜语等茶饮或轻食品牌；大肆撸串、桂满陇等本土化品牌；正大集团等行业巨头在内的近 100 家企业，都在与星期零合作，共同研发产品。

自建工厂，加大研发投入

为消费者带来极致性价比和真正中国味的产品体验，是星期零成立以来，一直追求的目标，也因此星期零每轮融资的计划中，对研发的投入都占到了募资金额的很大一部分。

“国外的产品进入中国缺少改良和创新，比如汉堡和三明治在国外更受欢迎，但是在国内，消费者口味和需求不同，我们的大众消费者也期待有包子、饺子、烤串、火锅等植物肉食材的供应，这一点国货品牌星期零快速跟进市场需求研发新品，能很快的满足商家和消费者的需求。” 一位长期观察植物肉领域的投资人表示。

据悉，星期零正在深圳投资新建占地数千平方米工厂，使之成为目前中国植物肉领域唯一拥有自主研发和生产基地的创业公司。在植物肉的核心技术上，星期零汇聚了中国最顶级的团队，并坚持提供最健康的原料 “中国在发酵技术、蛋白结构技术、食品风味技术三个领域最顶尖的科研团队都在与星期零合作，意在打造最符合国人口味的植物肉产品。

在供应链生产方面，星期零与国内几大素食制造大厂合作，从而保证星期零产品的出品效率和质量。不同于其他植物肉品牌简单的卖货逻辑，星期零会利用自身的优势，为合作品牌在产品推广方面也提供定制化的服务，让品牌方产品面世就得到足够的市场曝光。

愉悦资本创始及执行合伙人刘二海表示 ：星期零是国内唯一一家自主研发、自建生产线的植物肉品牌，这体现了公司领先的技术实力和对消费者及合作伙伴的承诺。我们相信新基础设施的成熟将重塑医食住行这些万亿级传统产业。星期零团队对行业的理解和执行力令人印象深刻，愉悦资本会持续支持公司的发展，为消费者带来更愉悦的饮食体验。