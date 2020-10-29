谈到买海外商品，很多小姐妹都有一把辛酸泪。主流网购平台上旗舰店价格虚高、海购小平台真假难辨，朋友代购周期太长……不管是买海外商品，还是自己做代购卖商品，都不是一件简单放心的事情。

这些问题在洋葱（ONION）上似乎都能解决。洋葱 ONION 是一个线上线下全渠道分销型跨境电商平台，洋葱海外聚合供应链为中小型跨境电商平台、线下门店、O2O 产业、微商、微店等渠道提供一站式货品通关、代买、代发、物流等服务。让消费者可以更方便的买商品，也让跨境代购不同人肉背货也能一键成为店主。

从 2009 年就开始做海外商品供应链的洋葱 OMALL，抓住了跨境电商的风口，拥有全球 5000 多个品牌、60 个国家、50 多万个 SKU。“我们就像是一辆大货车，通过全球各地到处跑，拉的货越来越多，现在开始考虑分销的事情。” 洋葱集团 CMO 潘建岳跟我们说道，洋葱集团经过十年的发展从 1.0 供应链时代到 2.0 渠道时代，现在已经发展到了 3.0 品牌制造时代。

所谓品牌制造时代，潘建岳解释说，洋葱集团更像是全球品牌资产管理公司，帮助品牌方通过线上线下的方式分销出去。其中，洋葱集团分销的渠道最主要的方式就是社交电商了 。“跨境商品属于难以逛街买到的东西，货品的真实性也难以保证，通过社交电商的熟人推荐，消费者更容易相信，也有更强的粘性。” 潘建岳介绍。

潘建岳介绍谁，洋葱发展到现在其实有两个基因：第一，研选商品。第二，正品。通过几年的拓展，洋葱也慢慢地积累了很多海外品牌的支持。例如：传承英式优雅的个人护理、以制药标准来研制健康品的德美保健，在 “天然 LOHAS” 的天堂澳洲挑选了 Sukin、Blackmores 等有机护肤和天然保健，在世界香水的起源地法国精选了诸如 Givenchy、Lancome 等著名品牌，还有全球麻麻点赞的日本母婴、引领世界潮流的韩国美妆等，这些品牌洋葱与品牌方拿到了一手资源，从而获得一定的价格优势并确保正品来源。

而在分销模式上，洋葱集团除了会给 B 端供货，也建立了自己的社交分销系统。据了解，洋葱采用的是批发+零售的模式。在第一个层级是 399 年费店主，可自买优惠和分享赚钱。即在一年的有效期内在平台购买商品，可以享受到 8 折优惠。分享优惠即别人通过分享的商品购买，可以拿到销售额 10%—15% 的佣金。与此同时，还有 1000 年费的终身店主，终身店主是终身绑定的，终身店主购物是享受八到八五折的折扣，分享可得 15%-20% 佣金。

“我们平台有很多轻创业的家庭主妇、大学生之类的，他们在家刷刷手机就能赚钱。” 潘建岳介绍说，洋葱集团设有商学院和培训课程，会对新入住的店家进行上岗培训和营销技巧的培训。目前，洋葱集团拥有全球各地 100 万店主，商品 SKU80% 来自海外，涉及的领域有美妆、保健、母婴、轻奢品四大类。

潘建岳透露，现在洋葱开始拓展国内品牌市场，他介绍洋葱可以帮助品牌做一个品牌特卖，通过社交化的力量把品牌推广到更多二三四线的城市，要做的不仅仅是把商品低价出售，而是打造品牌，做品牌升级。第二，因为洋葱是一个社交的模式，所以能够帮助品牌做超级量贩。第三，做质造出口，帮助国内品牌拓展海外的模式。

目前，洋葱集团团队规模已经有 1000 人左右，截止目前洋葱集团已经融资了三轮，下一轮 C 轮融资正在进行中。