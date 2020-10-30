Google 母公司 Alphabet 发布了 2020 财年第三季度财报。报告显示，Alphabet 第三季度总营收为 461.73 亿美元，同比增长 14%；净利润为 112.47 亿美元，同比增长 59%。

Alphabet 首席财务官 Ruth Porat 表示：“第三季度公司总营收为 462 亿美元，这反映出了基础广泛的增长，其中引领这种增长势头的是广告主在搜索和 YouTube 领域的支出增加，以及 Google 云和 Google Play 持续的强劲表现。”

Alphabet 旗下 Google 部门第三季度网站营收为 313.75 亿美元，高于去年同期的 285.45 亿美元。其中，搜索及其他业务的营收为 263.38 亿美元，高于去年同期的 247.41 亿美元；YouTube 广告业务营收为 50.37 亿美元，高于去年同期的 38.04 亿美元。

Google 部门第三季度广告营收（由网站营收和网络营收组成）为 370.95 亿美元，高于去年同期的 337.96 亿美元；Google Cloud 业务营收为 34.44 亿美元，高于去年同期的 23.79 亿美元。

Alphabet 第三季度 “Other Bets” 业务营收为 1.78 亿美元，高于去年同期的 1.55 亿美元。