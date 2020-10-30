苹果发布了 2020 财年第四财季业绩。财报显示，苹果第四财季总净营收为 646.98 亿美元，同比增长 1%；净利润为 126.73 亿美元，同比下降 8%。其中，大中华区营收为 79.46 亿美元，比去年同期的 111.34 亿美元下降 28.5%。

苹果第四财季来自于 iPhone 的营收为 264.44 亿美元，低于去年同期的 333.62 亿美元；来自于 Mac 的营收为 90.32 亿美元，高于去年同期的 69.91 亿美元；来自于 iPad 的营收为 67.97 亿美元，高于去年同期的 46.56 亿美元；来自于可穿戴设备、家用产品及配件的营收为 78.76 亿美元，高于去年同期的 65.20 亿美元；来自于服务的营收为 145.49 亿美元，高于去年同期的 125.11 亿美元。

苹果首席执行官 Tim Cook 表示：“苹果公司在截至 9 月的这个财季中创下纪录，结束了这个由逆境中的创新定义的财年，其中 Mac 和服务业务创下了历史最高纪录。尽管新冠肺炎的影响还在继续，但苹果公司正处于有史以来最多产的产品推介期。在首批支持 5G 网络的 iPhone 手机阵容带领下，我们所有新产品的早期反应都非常积极。随着大流行的继续，从远程学习到家庭办公，苹果公司的产品一直是用户通向世界的窗口，我们的团队以创造力、激情和只有苹果公司才能交付的重大创意满足了这一时刻的需求。”

苹果首席财务官 Luca Maestri 表示：“尽管宏观环境极其动荡且充满挑战，但我们在截至 9 月的这个财季的出色业绩为本财年画上了一个超凡的句号。在这一财年中，我们创造了营收、每股收益和自由现金流的新纪录。我们的销售业绩以及客户无与伦比的忠诚度将所有主要产品类别的活跃设备装机量推升至历史最高水平。我们还继续保持随着时间的推移达到净现金中性头寸的目标，在本季度向股东返还了近 220 亿美元现金。”

在电话会议上，Cook 认为 5G 在中国相当先进，公司对此非常有信心；。同时，他对 iPhone 12 的未来表现十分乐观，相信公司第四季度在中国将取得增长。