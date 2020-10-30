近日，第十二届 “重庆·台湾周” 在渝开幕。作为中国首个只租不卖的自有品牌，ROEHL 携明星产品空气净气器等亮相 “重庆·台湾周”，为消费者打造智能家居体验与高端定制化全场景解决方案。

图为 ROEHL 商务销售经理刘哲伟在展厅演示产品

据了解，ROEHL 是 “中国电竞教父” 叶强生创立的一家 “订阅式生活方式” 智能家居公司。区别于市场上的其他品牌，ROEHL 提倡 “只租不卖”、绿色环保的订阅式轻生活，概念新颖，是一种用 “以租代买” 呈现全新的生活型态。

“我们希望改善世界级的环境问题，ROEHL 希望从中国出发，目标成为全世界最环保的智能家居品牌。” 在展商代表演讲中， ROEHL 商务销售经理刘哲伟从绿色环保、循环经济的模式的角度，分享了 ROEHL 在绿色生活形态方面所作的探索。

在众多高科技产品中，ROEHL 空气净气器成为展会的一大亮点。ROEHL 空气净化效率强，依托循环经济理念，其外壳选材以使用 25 年为标准，内部核心组件则以 15 年标准质检。机器经过特别模组化，可最大化延长产品使用周期，降低环境污染和资源消耗，实现对环境和使用者的双重友好。

据悉，从 2009 年至今，“重庆·台湾周” 活动已连续举办十一届，成为两岸重要的综合性交流平台和渝台经贸交流合作的重要载体，是西部地区最大的涉台交流活动，在渝台两地经贸、文化交流各方面取得了丰硕成果。本届活动以 “携手创新·融合发展” 为主题，内容包括系列重要活动、经贸交流、文化体育学术交流、基层交流四个板块 13 个分项活动。

两岸企业家峰会大陆方面副理事长张平出席开幕式并致辞。他在发言中表达了对未来两岸交流的信心，“本届台湾周符合两岸企业家共同期待，相信一定会为渝台交流合作注入新的活力，为两岸企业在渝高质量发展开辟新的空间。”

在本届 “重庆·台湾周” 上，ROEHL 以提供绿色环保轻生活的新式生活概念、以循环经济为立足点的产品设计和商业模式，践行着品牌的绿色环保主张，释放出无限的商业潜⼒。以 “重庆·台湾周” 为契机，ROEHL 与渝台商贸企业互利共赢，共抓智慧发展先机。