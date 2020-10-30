全自动 AI 中台提供商深度赋智近日完成数千万元天使轮融资，本轮投资方为梅花创投，融资所得资金将用于产品研发及市场拓展。这是该公司一年内的第二次融资。

本轮投资人梅花创投创始合伙人吴世春表示：“中国正处于企业服务全面数字化的进程中，客户需要更好用、更易用的 AI 中台服务。深度赋智推出全自动 AI 中台，能为零售/鞋服、工业、交易平台、金融等行业的头部客户提供专业的产品和服务，会帮助企业构建业务云化和数字化的核心竞争力。”

深度赋智成立于 2019 年，致力于 MetaAI 技术（以 AI 制作 AI）的算法研究及商业场景落地，为零售/鞋服、工业制造、交易平台、金融等行业的 B 端客户提供全自动 AI 中台 SaaS 服务，旨在降低 AI 应用落地的人力成本。

依托深度赋智的全自动 AI 中台，客户只需将全部数据接入云 API，中台系统就会根据客户的输入数据，自动生成完整的 AI 解决方案，并生成自动部署代码。

目前深度赋智已经完成了 SaaS 平台中多个核心模块的开发，可以实现全模态、全场景的 AI 服务，并且已为零售/鞋服、工业、交易平台、金融等行业的多个头部客户提供了相应服务。客户数据表明，整套解决方案可大幅提高决策、推荐、搜索等任务的效果，并提升 40%-60% 的商业指标，为客户实现超过 60% 的人力成本节约和显著的净利率提升。

该公司表示，在未来一段时间，将不断完善 MetaAI 技术，持续建设全自动 AI 中台，为客户提供更优质的产品、服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。